Calcio, Finale. Belvedere al timone della nuova ripartenza: “Andarsene sarebbe stato scorretto. Ricostruiamo a testa bassa”

Finale Ligure. Dopo la fine del campionato che ha visto una retrocessione in Promozione che mancava da più di un decennio, sono giorni di continue valutazioni in casa Finale soprattutto sulla questione allenatore. Con David Balleri praticamente ad Albenga nel settore giovanile bianconero, la società giallorossoblù valuta essenzialmente i profili di Ivan Monti, Roberto Biffi e Andrea Biolzi. Ad oggi il più papabile sembrerebbe essere proprio l’attuale tecnico del Taggia. Servirà tuttavia attendere la prossima settimana per poter venire a conoscenza dell’ufficialità del nome che riaprirà il nuovo ciclo. Inoltre ci sarà la necessità di cercare un nuovo responsabile del settore giovanile, proprio a causa dell’addio di Balleri che ricopriva anche quell’incarico. Ma il sodalizio aveva già annunciato una figura dalla quale si sarebbe ripartiti: avanti con Roberto Belvedere alla direzione sportiva, un segnale di continuità ad una parte di progetto giudicata positivamente.

“Da quando sono arrivato a Finale sapevo che sarebbe stata una stagione difficile – esordisce nella sua prima intervista post riconferma -. Secondo me abbiamo fatto un discreto lavoro con i giovani, tra quelli già a disposizione e quelli presi, che sicuramente ci darà dei frutti nel futuro. A me non piacere parlare di sfortuna, ma è innegabile che ci sia stata in alcuni momenti delle partite”.

Uno dei problemi più eclatanti della stagione è stata la scarsa incisività collettiva nel realizzare gol. A dicembre scorso la decisione di puntare tutto su Hamed Sako dalla Lavagnese, poi non propriamente redditizia ai fini dei risultati: “Io non lo conoscevo personalmente. Ho chiesto informazioni e non c’è stata neanche la possibilità di andare a vederlo visto il suo stop per infortunio. Presi dalla frenesia e non trovando alternative, abbiamo puntato su un giocatore con caratteristiche non congeniali alle nostre esigenze. Ci serviva una prima punta fisica che facesse gol, invece lui è uno molto mobile in zona offensiva ma non è proprio un goleador. Secondo me comunque può diventare un ottimo calciatore, soprattutto se si pensa che si sta parlando di un ragazzo di 23 anni con potenzialità fisiche importanti. A lui, quindi, non vanno date responsabilità, bensì sono io a prendermele da direttore sportivo“.

“La squadra con il mercato di dicembre ha preso più personalità e consapevolezza – continua Belvedere – però non sono stati raggiunti i risultati che ci aspettavamo. Allora poi c’è stato un calo di fiducia che ci ha portato alla retrocessione, nonostante abbiamo giocato alla pari la stragrande maggioranza delle partite, meritando di vincerne alcune che abbiamo perso”.

La scelta di rimanere nonostante la retrocessione è dovuta ad una serie di fattori morali: “Chi mi conosce sa come sono fatto. Conosco Cappa e De Min da trent’anni e mi ricordo che quando ero giocatore mi hanno sempre voluto prendere. Purtroppo una volta non mi hanno svincolato mentre nell’altra ho preferito rimanere alla Loanesi per cercare di aiutare la squadra a salvarci, riuscendoci. Non mi sembrava corretto abbandonare il Finale dopo un’annata del genere, per rispetto della società e anche per me stesso“.

E allora dovrà già iniziare da subito il processo di ripartenza. Molto probabile il mantenimento di una buona parte della rosa, magari con capitan Lorenzo Scalia ancora alla guida del gruppo, con alcuni innesti mirati soprattutto in attacco. “Ho percepito in molti la volontà di rimanere – dichiara il ds giallorossoblù -. Occorre più organizzazione societaria, potendo mettere così le basi per partire. Rispetto all’anno scorso, come giocatori c’è una buona base per poter disputare un campionato di Promozione. Il mercato dipenderà poi dall’allenatore che prenderemo. Ricreare entusiasmo? Questo sicuramente è un punto importante. Giocare sempre senza pubblico non ci ha aiutato, speriamo di poter essere sempre in condizioni per fare bene”.

Obiettivo risalita immediata? Belvedere risponde fermamente: “Evitiamo voli pindarici. Bisogna mettere a posto tante piccole cose che fanno crescere una società. Finale è una gran bella piazza dove si può lavorare bene, con una bella struttura e persone che hanno voglia di fare. Riscostruiamo a testa bassa, nessuno ci obbliga a dover stare in cima ma questa società deve tornare a fare la sua categoria che secondo me è rappresentata nell’Eccellenza.