Calcio, Città di Savona: l’allenatore sarà Ermanno Frumento

Il Città di Savona sta lavorando per ampliare il numero di sostenitori sondando il tessuto economico cittadino. Ma anche dal punto di vista sportivo si inizia a lavorare per il prossimo campionato di Prima Categoria, visto che è quasi fatta per l’acquisizione della matricola dell’Aurora.

Sul nome del tecnico, tutte le voci sembrano portare a Ermanno Frumento. [aggiornamento: in giornata il club ha poi annunciato l’ufficialità dell’approdo di Frumento] L’allenatore è fino al 30 giugno formalmente legato al Savona 1907 Fbc del presidente Massimo Cittadino, dal quale non trapelano più notizie da mesi. Tuttavia, già a campionato in corso l’allenatore aveva comunicato le sue dimissioni. Inoltre, lo stesso Frumento aveva reso noto di voler continuare ad allenare con l’obiettivo di raggiungere le 900 panchine.

Ermanno Frumento potrebbe ripartire dal gruppo di giocatori del Savona dello scorso anno. Ipotesi che sembra trovare conferme nel fatto che fino a questo momento nessuna squadra ha ancora annunciato tra le proprie fila elementi che lo scorso anno erano al Savona. Vero che le liste si aprono a luglio, ma già da qualche settimana le società stanno ufficializzando “colpi” di mercato e riconferme. News dell’ultima ora, c’è stato ieri sera un incontro tra Ermanno Frumento e la squadra.

IL COMUNICATO DEL CITTÀ DI SAVONA

In queste settimane abbiamo preso contatto con la persona che rispecchia perfettamente il nostro modo di interpretare il calcio a Savona, in campo, per la competenza dimostrata negli anni, ma soprattutto fuori dal campo, un allenatore che nella scorsa stagione ha creduto in un gruppo ed ha sempre messo la faccia anche nei momenti più difficili.Un Tecnico che ci auguriamo possa avere la possibilità di raggiungere degli ottimi obbiettivi appoggiato da persone che credono fermamente in lui e che saranno presenti durante la stagione.

Ad oggi non avevamo ancora raggiunto un vero e proprio accordo e per la serietà che lo contraddistingue, si è voluto prima confrontare con i ragazzi che gli hanno dimostrato un attaccamento anche umano nella scorsa stagione. L’incontro con i giocatori si è svolto nella giornata di ieri e oggi possiamo confermare che dal 1 luglio 2023 Mister Ermanno Frumento sarà alla guida Tecnica del “Città di Savona”.