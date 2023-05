Calcio, Ceriale. Nuovo volto nell’area comunicazione: Davide Firpo è il nuovo responsabile

Ceriale. L’area stampa del Ceriale cambia volto. In seguito all’addio di Elena Andreo, oggi è stato annunciato il successore: Davide Firpo. Ecco il comunicato del club: “Il Ceriale Progetto Calcio comunica l’inserimento in società di Davide Firpo in qualità di responsabile comunicazione. Il classe 2002, attualmente collaboratore presso la redazione di IVG, è tra i campi da calcio da quando aveva 15 anni, svolgendo varie mansioni comunicative all’interno della società FBC Finale. In special modo, Firpo si occuperà della gestione dei nostri social network, creando così contenuti multimediali che possano aiutare a consentire un proseguimento all’ottimo lavoro svolto negli anni da Elena Andreo. A lui andrà altresì il compito di rapportarsi con le varie testate giornalistiche locali, mettendosi a disposizione per qualsiasi evenienza.

“Dopo essere venuto a conoscenza dell’addio di Elena per motivi familiari, Davide è stata la prima persona che ho voluto contattare – dichiara il ds Pietro Sansalone -. Attorno a me voglio figure che abbiano voglia di crescere e fare bene, rispettose del prossimo. La descrizione calza a pennello e, oltre ad una crescita personale che può fare in prima persona, credo che questa sia una scelta che possa portare ad una continuità del progetto comunicativo del Ceriale. Sostituire totalmente Elena non sarà un compito facile, ma sono sicuro che tra qualche mese vedremo già i primi segnali di forza”.

A Davide va quindi l’augurio di un buon lavoro ed il nostro benvenuto all’interno della famiglia Ceriale”.