Calcio. Cala il sipario sull’Aurora. Gallese: “Grazie a tutti, nulla contro la famiglia Boveri”

Solo sconforto e nessuna verve polemica nei confronti della Cairese da parte del presidente dell’Aurora Massimo Gallese. Lo storico club giallonero chiude i battenti e a beneficiarne sarà il Città di Savona, che potrà così partire dalla Prima Categoria. L’accordo per il passaggio della matricola agli Striscioni deve essere solo formalizzato.

La mancata intesa con il nuovo corso del club gialloblù alla base della decisione di cessare l’attività: “Nulla contro la nuova presidenza – afferma Gallese -. Ho parlato con la famiglia Boveri. Giustamente a loro dell’Aurora non importa. Forse anche io avrei fatto la stessa cosa, magari non subito. La Cairese, in precedenza, visto il legame storico si era sempre impegnata ad aiutare in piccola parte l’Aurora economicamente e questo impegno è venuto legittimamente a mancare“.

“Saluto l’Aurora e credo proprio che nessuno farà proseguire in Seconda Categoria la squadra. Sono in parola con queste persone di Savona per la matricola. Siamo a un accordo verbale e dovremmo ufficializzare a breve”, spiega Galese.

Tanti ringraziamenti per questi anni: “Mi dispiace – prosegue -, voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in questi anni, che mi sono stati vicini. In primis il dirigente Boetti, che per me è stato una colonna. Un grosso grazie a Henry Carnesecchi a cui devo tanto. Ero in difficoltà dopo l’addio prematuro di mister Mirco Bagnasco e lui si è preso in carico la squadra. È una persona di cuore e gli devo tanto. Non solo tre anni da mister, ma ha anche ricoperto il ruolo di direttore sportivo, pur non apparendo molto”.

Se Carnesecchi ha consolidato la categoria, è con mister Simone Adami – che i rumor danno tra i papabili per il Bragno – che l’Aurora si è issato fino ai vertici del campionato. “Senza dimenticare mister Adami – aggiunge – un amico con cui abbiamo trascorso anni bellissimi. Ringrazio davvero tutti per questi anni. Abbiamo sempre creato dei grandi gruppi. Non dimenticherò mai nessuno perché nessuno ha mai mancato di rispetto alla maglia”