Calcio, Cairese. Diego Alessi non sarà più l’allenatore: inizia il toto-panchina

Cairo Montenotte. Qualcosa era nell’aria da qualche settimana, ma questa mattina il sodalizio ha voluto comunicarlo ufficialmente. Finisce qui il percorso tra Diego Alessi e la Cairese, al via quindi un nuovo ciclo tecnico in vista della prossima stagione sportiva. Uno dei nomi che circola è quello di Fabio Fossati, ma la lista potrebbe contenerne di altri: occhio ad Alberto Corradi e Matteo Solari. Ma la novità già definita è che si aggiunge agli svincolati un profilo decisamente interessante come quello di Alessi. Squillerà già il telefono in questo mese?

La nota del club:

“La società A.S.D. Cairese 1919 comunica che, a partire dalla stagione 2023/2024, Diego Alessi ed il suo staff, composto dal vice Daniele Scanu e dal match analyst Michele Battistel, non saranno più alla guida tecnica della prima squadra.

La società ci tiene a ringraziarli per quanto fatto durante questo periodo insieme ed augura loro il meglio per il futuro, calcistico e non!”