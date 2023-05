Calcio, Borgio. La forte motivazione di Fabrizio Tuninetti: “Insieme possiamo fare la storia”

Borgio Verezzi. “Al Borgio non ho mai dato un addio, bensì un arrivederci”. Il direttore sportivo Fabrizio Tuninetti, voluto nuovamente all’interno dell’ambiente da Pizzorno e Cordiale, con il benestare del dg Castiglione, nella sua metà stagione ha già avuto modo di vincere immediatamente il campionato di Seconda Categoria a 19 anni dall’ultima volta. “Meglio di così non poteva andare!” ha affermato lui stesso.

“L‘ambiente vuol dire tanto a Borgio – continua Tuninetti -. Quest’anno ho veramente la possibilità di agire alla mia maniera e voglio fare bene. Personalmente devo ringraziare tutto lo staff che mi ha voluto fortemente e che mi lascia lavorare. Dal Presidente Marco Pizzorno, al direttore generale Pino Castiglione, Grazia Campana e al tuttofare Fabio Cordiale. Abbiamo deciso di confermare tutto il gruppo dell’anno scorso. Faccio alcuni esempi: una pedina fondamentale come Erald Balla, Pietro Capello, Davide Castiglione, Tiziano Gambetta, il capitano Patitucci, Tassisto, Furnari, De Giorgi e Locatelli. Con Molina dal Soccer abbiamo già fatto la nostra prima mossa esterna, aspettiamo fine giugno per poterne ufficializzare di nuove ed importanti. Vogliamo rinforzarci il più possibile per poter fare un campionato di vertice anche in Prima Categoria“.

Quindi una motivazione veramente forte che si basa principalmente su un desiderio: “Tutti insieme con il gruppo che abbiamo e con gli innesti possiamo veramente fare la storia del Borgio“.