Calcio, Borgio. Cordiale torna in panchina: come vice c’è Vaccari

Borgio Verezzi. Giorni di cambiamento in casa Borgio, questa volta sotto l’aspetto tecnico però. Sono arrivate in queste ore le dimissioni di Alessio Ponte dalla carica di allenatore della squadra e, quindi, la società ha dovuto subito mettersi alla ricerca di un sostituto. Tuttavia la quadra è stata trovata all’interno con un “ritorno”: in panchina ci sarà nuovamente Fabio Cordiale, stavolta affiancato da Fabio Vaccari.

La nota del club:

“La società Borgio Verezzi comunica che la prima squadra verrà affidata a mister Cordiale coadiuvato da Fabio Vaccari, persona navigata ed esperta. Con l’occasione la società vuole ringraziare mister Alessio Ponte”.