Calcio, Albenga. Santi Cosenza si presenta: “Cocito punto fermo, parleremo con Buttu”

Albenga. Dopo le dimissioni e la conferenza di ieri dell’ex numero uno Simone Marinelli, ecco le prime parole del nuovo presidente inguano: Santi Cosenza. Arrivato da Messina, ha subito chiarito le prossime mosse dirigenziali del nuovo Albenga e alcuni dei prossimi volti, già noti nel panorama, che prenderanno posto per questa nuova stagione.

Si è parlato, nella data odierna, anche delle prossime modifiche che verranno apportate al Riva, con la presenza della federazione e del comune: “Si sono controllati tutti i parametri e le omologazioni del campo. Ci sono piccoli lavori da svolgere ma il controllo ha dato esito positivo”.

Si inizierà subito a lavorare in dirigenza, specialmente in queste ore per definire poi l’organigramma della società:” Oggi è diciamo il primo giorno ufficiale qua al Riva. Abbiamo iniziato a lavorare e fissato i primi appuntamenti”.

Tra questi incontri, tra i più importanti spiccano i nomi di Buttu e Cocito, i quali parleranno del proprio futuro col nuovo presidente nella giornata di oggi e domani: “Domani parleremo con Buttu, è giusto che ci sia un appuntamento con la nuova società, soprattutto per quello che di buono ha prodotto in questa stagione. L’Albenga ripartirà da Francesco Cocito che, insieme a Marco Ferrante, faranno parte del gruppo oltre a parlare anche con tutti gli altri giocatori. Stiamo pian piano partendo, per noi questo è l’anno 0, dobbiamo dare continuità al lavoro prodotto da Simone Marinelli”.

Tra gli argomenti più trattati spicca anche il settore giovanile, importante per la crescita del club: “E’ importante il settore giovanile, avrò un confronto anche con tutti gli allenatori. Voglio ribadire che io non ho esonerato il mister della juniores. Dobbiamo correre per svolgere un ottimo lavoro, questa piazza aspetta la Serie D da 33 anni, le basi già ci sono“.

Si proseguirà in questi giorni con le nuove tappe per la definizione dei nuovi dirigenti del club e per conoscere tutti i volti istituzionali della città: “Il primo passo fondamentale è l’appuntamento di lunedì col sindaco, per allacciare di conseguenza i rapporti con le istituzioni. Giovedì ci siamo già incontrati dal sindaco per l’inserimento della nuova società ma Marinelli non ha potuto presenziare per impegni lavorativi. Dopo questo, faremo una conferenza dove sveleremo tutto l’organigramma, l’Albenga non si dovrà preoccupare di nulla. Noi vogliamo mantenere lo stesso gruppo che ha vinto, parlandoci faccia a faccia per capire se tutti hanno la stessa mentalità, la nostra mentalità“.

La squadra non è del tutto nuova per Santi Cosenza che, in questa stagione, ha avuto già da Marzo la possibilità di osservare alcune partite all’Annibale Riva: “Ci siamo avvicinati all’Albenga a Marzo, con un primo appuntamento a Milano con Marco Ferrante. Alla luce di questo incontro poi sono stato invitato a vedere la realtà Albenga, innamorandomi subito di questo ambiente sano. Mi piace il supporto che la gente rende al club: dal magazziniere alla segreteria e anche persone che aiutano in modo gratuito il club, loro sono il cuore dell’Albenga. Dopo l’incontro con Marinelli, in 48 ore abbiamo chiuso l’accordo, ci siamo avvicinati subito e non abbiamo mai avuto dubbi.”

Molti lavori e progetti in programma, tra prima squadra e settore giovanile: “Per la prima squadra il lavoro è già iniziato ieri, vogliamo affrontare un ottimo campionato, sicuramente non saremo solamente una matricola arrivata dal basso. La juniores è molto importante, stiamo pensando addirittura di fare un ritiro per la juniores, non credo si sia mai sentito ultimamente. Dobbiamo dare l’importanza a questi ragazzi che stanno diventando degli uomini di calcio. Il mercato lo inizieremo già oggi, ma chi se ne occuperà sarà Cocito, il primo ad essere riconfermato dopo l’ottimo lavoro svolto negli scorsi anni”.