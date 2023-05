Calcio, Albenga. Mister Buttu e Barone: “Non ancora confermati, parleremo con Santi Cosenza”

Il campionato dell’Albenga si è chiuso come era iniziato: da Rapallo a Genova contro l’Angelo Baiardo nel segno della vittoria per 3 a 2. Ora si apre il capitolo Serie D. Domani ci sarà una conferenza stampa del presidente Simone Marinelli, il quale aveva ritirato le dimissioni per provare a rimanere nel club. Nel frattempo, il frontman del gruppo di Novara Santi Cosenza ha reso nota la volontà di entrare nell’Albenga Calcio, senza escludere la possibilità di farlo insieme a Marinelli. La programmazione di un colloquio Santi Cosenza – Pietro Buttu mercoledì dà bene l’idea di quali potrebbero essere le notizie delle prossime ore. Sembra dunque probabile un passaggio di mano.



Venendo alla partita, tra due squadre che nulla avevano da chiedere al campionato, l’Albenga non è parsa in “stile balneare”. Anzi, ha sfoderato una bella prova mettendo in mostra trame di qualità contro un Angelo Baiardo che nel primo tempo si è fatto preferire. Maiuscola la prova di De Sousa, che ha messo in mostra un repertorio spesso offuscato nel corso della stagione da qualche guaio fisico di troppo. “Claudio è un giocatore impressionante per qualità umane e tecniche. Oggi ha giocato una partita straordinaria. Nonostante gli infortuni, è stato importante nello spogliatoio. E’ stato uno dei capitani”. Mister Barone analizza invece la prestazione nel suo complesso: “E’ stato giusto così, avevamo l’obbligo morale di fare bene anche in questa partita e avevamo il desiderio di chiudere in bellezza”.

I due mister attendono ancora la conferma per il prossimo campionato di Serie D. “Non siamo ancora stati confermati – afferma Pietro Buttu – mercoledì mi incontrerò con Santi Cosenza. Vedremo. Non nego che ce la siamo sudata e che quindi mi piacerebbe disputare la Serie D con l’Albenga. La mia volontà c’è”.

Oggi è entrato in campo il capitano storico della squadra ingauna Gabriele Patrucco. “Per noi è stato un giocatore come gli altri – conclude Barone -, per noi sono tutti uguali. Conosciamo tutti la sua storia nell’Albenga, sono felice che abbia avuto la possibilità di scendere in campo”.