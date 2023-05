Albenga. C’è stato ad Arenzano per la partita della matematica, c’è stato al Riva per il derby contro l’Imperia per gustarsi la festa per la Serie D. Riccardo Tomatis, sindaco della città ingauna, si è complimentato con tutta la squadra bianconera ed in particolar modo con il presidente Simone Marinelli, con il quale è ormai nota la stima reciproca.