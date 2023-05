Calcio, Albenga. Il presidente Marinelli: “Dimissioni ritirate”

Albenga. Il presidente dell’Albenga Simone Marinelli ha nuovamente sorpreso tutti. A margine della partita terminata 3 a 3 contro l’Imperia, preceduta dalla festa per la vittoria del campionato, ha annunciato di aver ritirato le dimissioni. “Proverò a rimanere, c’è un 30% di possibilità che resti”.

“Cosa significa? Io non ho chiuso col gruppo di Novara. I rapporti con loro sono ottimi. Ma proverò a rimanere, c’è tempo fino a fine giugno per provarci. Mi dispiace non aver visto tutta la società presente. C’eravamo io, Cocito, Cancellara e Chiarlone. Sinopia era all’ospedale per sua mamma. Questo fa capire chi rappresente l’Albenga.