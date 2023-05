Calcio, Albenga. Ennesimo esordio per Patrucco: “Marinelli vero appassionato, attaccamento nostro segreto”

Giocatore dell’Albenga, presidente dell’associazione culturale Orgoglio ingauno. Idolo dei tifosi. Si scrive Gabriele Patrucco ma si legge “bandiera”. Mai ammainata ai tempi dell’Albingaunia in Terza Categoria, sventolata con orgoglio ora che l’Albenga giocherà dopo 33 anni in Serie D. Ieri, l’ingresso in campo che vale il 17esimo anno consecutivo con i colori bianconeri e la propria “firma” tra chi ha conquistato sul rettangolo verde vittoria del campionato e promozione.

La vittoria 3 a 2 contro l’Angelo Baiardo ha chiuso nel migliore dei modi una stagione esaltante. Un’annata resa possibile dall’ingresso in società del presidente Simone Marinelli, il quale ha investito moltissimo per allestire ad agosto e rinforzare a dicembre una squadra in grado di bruciare le tappe e giungere nel quarto campionato nazionale.

Gabriele Patrucco elogia il numero uno bianconero così come lo spirito di attaccamento di una squadra che è stata prima in classifica dalla prima all’ultima giornata. Una cavalcata impreziosita dal fatto che la seconda della classe, la Lavangese, ha tenuto un ritmo monstre da quando è arrivato mister Alberto Ruvo. I bianconeri genovesi non hanno perso nemmeno una partita nel girone di ritorno, ma non è bastato.