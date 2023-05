Calcio, Albenga. Buttu: “Siamo nella storia. Vittoria scontata? Chi lo dice offende la squadra”

Albenga. La consegna del trofeo in piena intervista da parte di Simone Marinelli è un po’ una sorta di segnale significativo per racchiudere la stagione 2022/2023 dell’Albenga Calcio: meriti a Pietro Buttu, entrato di diritto nella storia degli allenatori vincenti del club bianconero. Poi la bandiera dei quattro mori, quella della sua Sardegna, portata dai suoi cugini in uno dei suoi tanti giorni importanti dell’ultimo periodo.

“I ragazzi hanno capito cosa vuol dire indossare la casacca dell’Albenga e le mie motivazioni – dichiara il tecnico ingauno -. Il presidente è stato l’artefice principale, come in questo percorso è stato determinante tutto il mio staff con in testa Viviano Rolando. Abbiamo reso facile ciò che non lo era affatto”. Marinelli nella sua intervista ha affermato che Marco Ferrante avrebbe definito il campionato vinto come qualcosa di scontato. Non è certo che sia un messaggio rivolto a lui, ma Buttu argomenta così: “Chi lo dice offende la squadra. Il campionato aveva due regine come Lavagnese e Imperia e noi abbiamo fatto qualcosa di stratosferico che rimane nella storia dell’Eccellenza e di questa società. Sono orgoglioso di tutti i miei giocatori”.

Il futuro per Pietro Buttu è incentrato sul presente: “Io vorrei allenarmi anche lunedì per poter stare più tempo possibile con i miei ragazzi, continuando a ringraziarli uno ad uno assieme al mio staff che ha pensato a loro ventiquattro ore al giorno. Il presidente è stato bravissimo ad assemblare i migliori e per questo ha scelto me!” E dopo una breve risata ecco spuntare la bandiera dei quattro mori: “Un grande regalo dei miei cugini. Voglio dedicare anche un pensiero a mia mamma”.