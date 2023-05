Cairo Montenotte. Trasformare il viale alberato sul lungo Bormida Anselmi in una via dedicata all’arte: è questo l’obiettivo dell’iniziativa “La Lea degli artisti”. A lanciarla l’assessorato alla Cultura del Comune di Cairo che ha deciso di installare sette panchine realizzate da artisti locali lungo la via che costeggia il fiume.

Tra il centro storico e il Bormida, la zona conosciuta da tutti i valbormidesi come la “Lea” (“argine” di dialetto ligure) è una delle più frequentate dalla popolazione, soprattutto nelle ore diurne. Qui si divertono i bambini nell’area gioco, passeggiano gli anziani, trascorrono i loro pomeriggi i ragazzini. Una zona di passaggio ma anche di relax per i cittadini, che il Comune intende valorizzare.

“Vogliamo dedicare questa via all’arte – commenta l’assessore alla Cultura Caterina Garra – l’installazione della panchine dipinte è solo il primo step, successivamente verranno affissi anche dei pannelli con il titolo e la descrizione di ognuna di esse e saranno montati anche dei cavalletti dove verranno posizionate delle riproduzioni di opere d’arte. È nostra intenzione anche far conoscere a tutti la storia di questa zona di Cairo, per questo installeremo un cartellone che la racconta. Tutte iniziative che hanno come obiettivo quello di valorizzare l’area e l’arte locale ponendo l’attenzione su temi importanti, in un posto che è frequentato anche da molti bambini”.

Ogni panchina, infatti, è dedicata ad un tema specifico, ognuno al centro di giornate internazionali o nazionali. Quella realizzata da Enrico Morelli (“Atletici Ozi”) è dedicata allo sport, quella di Monica Porro e Laura Di Fonzo ai diritti per l’infanzia e l’adolescenza (“Gioco-panchina”), quella di Bruno Barbero (“Primavera errante”) alla poesia. C’è poi la panchina di Gianni Pascoli (“Contro le oppressioni”) dipinta per la Giornata della Memoria. Due sono dedicate alle donne, quella per l’8 marzo porta la firma di Isabella Vignali, mentre quella per la Giornata Internazionale contro la violenza di genere da Massimiliano Marchetti.

A queste panchine, che erano già state esposte e utilizzate in piazza della Vittoria prima del restyling, se ne aggiunge anche un’altra che verrà presentata il 1° giugno (ore 17:00) durante l’inaugurazione de “La Lea degli artisti”. Si tratta della panchina di Francesco Jiriti dedicata alla Giornata Internazionale dell’Accoglienza. Ma l’assessore non esclude che ce ne siano installate altre: “Ci sono ancora degli spazi disponibili, quindi in futuro potrebbe aumentare”.

Ma non solo la Lea, in un altro spazio dedicato alla cultura, ovvero la biblioteca comunale “Francesco Cesare Rossi”, lo scorso weekend è stata inaugurata la “Panchina da leggere”, opera di Massimo Gariano che contiene citazioni di letteratura, satira, fumetti e cinema.