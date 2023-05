Cairo Montenotte. In centinaia oggi nella chiesa di San Lorenzo per dare l’ultimo saluto a Elia Rossi, 26enne vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi sulla variante del Vispa.

Tanti gli occhi lucidi, struggenti le note di violino durante i funerali, profonda la tristezza in tutti coloro che questo pomeriggio hanno partecipato ai funerali per dare l’addio al giovane, molto conosciuto in città e in Valbormida. La comunità ha dimostrato il suo affetto alla famiglia già nei giorni scorsi, in tanti si sono recati nella cappella di San Rocco per stringersi intorno ai genitori Monica e Marco, ai fratelli Alex e Sheila, oltre ai tre nipotini e al cognato Marco. Forte il legame che Elia aveva con la sua famiglia, titolare del vivaio Rossi in corso Brigate Partigiane, dove il 26enne lavorava con grande passione. E anche oggi l’abbraccio della Valbormida si è stretto intorno a tutti i suoi cari e ai suoi amici. Due di loro erano con lui in auto quella tragica notte, ma sono rimasti illesi.

I tre giovani stavano tornando dalla Riviera dopo una serata in discoteca, poi a pochi chilometri da casa, Elia ha perso il controllo della sua Volvo XC60 per cause ancora da accertare e si sono schiantati sul guardrail vicino allo svincolo per località Curagnata. Un impatto risultato fatale per il 26enne. All’arrivo dei soccorsi infatti non c’è stato nulla da fare.

“La vita di Elia continua, in una dimensione che noi non possiamo comprendere ma solo sentirla con il cuore – ha detto don Mirco Crivellari nell’omelia -. C’è un sorriso che non si spegne, la vitalità era un suo tratto caratteristico. Siamo qui proprio per comprendere che di fronte all’amore la morte non ha l’ultima parola. Ma c’è una vita che continua in una realtà che facciamo fatica a immaginare. Siamo qui per accompagnare Elia proprio in questa vita, per affidarlo a qualcosa di più grande, non lo tratteniamo, lo lasciamo andare per poi riaverlo accanto. Perché continui a sorridere a vivere la sua vitalità, a incrociarlo mentre sta lavorando nella serra mentre corre tra le piante, perché sarà lì, con la sua forza e la sua gioia di sempre. A Elia quando sorrideva sorridevano anche gli occhi, tutto sorrideva di lui. E continuerà a farlo”.

“Quell’amore che sentite dentro di voi battere forte per questo figlio, fratello, nipote continua. Vogliamo prendere per mano Elia – ha concludo il don – come lui ha vissuto, nella semplicità del suo essere e ora lo affidiamo al signore”.