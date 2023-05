Cade da un albero a Stella, trauma cranico e fratture multiple: interviene l’elisoccorso

Stella. Incidente nella tarda mattinata odierna (9 maggio), intorno alle 12,45, a Stella. Stando a quanto riferito, un uomo di 60 anni è rimasto ferito dopo una caduta da un albero.

Mentre era impegnato in alcuni lavori di potatura, sarebbe scivolato, per cause ancora da accertare, e avrebbe compiuto un volo di circa 4 metri, riportando un trauma cranico e fratture multiple.

L’incidente è avvenuto in una zona impervia, per questo motivo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il 60enne è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure