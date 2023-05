Savona. Si è chiusa con una sconfitta la lunga stagione agonistica della prima squadra di pallanuoto della Bper Rari Nantes Savona. I biancorossi sono stati battuti a domicilio dalla Pallanuoto Trieste in gara 2 della finale per il quinto e sesto posto. Il successo permette ai giuliani, quinti classificati, di accedere alla prossima edizione della Len Euro Cup. I savonesi, che chiudono in sesta posizione, confermando il piazzamento della stagione regolare, avranno diritto a disputare la Challenger Cup; tuttavia pare possa esserci ancora la possibilità di disputare l’Euro Cup anche per la Rari, grazie ad un posto che andrebbe a liberarsi.

La cronaca. Il primo tempo vede la Rari partire bene. Apre le marcature Bruni; dopo il pareggio di Mladossich sono Rocchi e Patchaliev a realizzare le reti che valgono il più 2 per i padroni di casa. Sul finire di tempo accorcia Buljubasic: 3-2 per la Rari, cinque reti tutte in superiorità numerica. Per i biancorossi, però, c’è una nota stonata: l’espulsione di Rizzo per proteste.

Nel secondo tempo Trieste diventa padrona del gioco. Ynaba, Razzi con l’uomo in più e Petronio dai cinque metri portano gli ospiti avanti 3-5 al cambio campo.

Angelini sostituisce Nicosia con Da Rold, ma anche la terza frazione si apre con una rete dei giuliani, realizzata da Bini. Le segnature di Guidi prima e Campopiano poi trovano immediate risposte ad opera di Petronio e Mezzarobba. Oliva para un rigore a Durdic e Mezzarobba segna il gol del 5 a 9 col quale si chiude il terzo tempo.

Il quarto tempo riaccende i circa duecento spettatori presenti alla Zanelli. Guidi colpisce due volte in superiorità: 7-9. Mladossich riallunga, poi Campopiano su rigore realizza il gol dell’8 a 10. A 1’06” dalla sirena Patchaliev con l’uomo in più riporta Savona ad una lunghezza di distanza, ma è troppo tardi.

guarda tutte le foto 76



Playoff: gara 2 della finale quinto posto tra Bper Rari Nantes Savona e Pallanuoto Trieste

Vince Trieste, ma la Rari Nantes esce tra gli applausi per aver disputato una stagione intensa e ricca di soddisfazioni, in primis la finale di Euro Cup. Da domani la società avrà il compito di allestire una squadra competitiva per la prossima stagione, con l’obiettivo di confermarsi a questi livelli.

Alberto Angelini afferma: “Dispiace chiudere la stagione con una sconfitta, ma oggi siamo andati dietro all’emotività della partita condizionati da alcune decisioni arbitrali incomprensibili che ci hanno portato fuori partita. Poi ci siamo ripresi, ma non siamo stati abbastanza lucidi. Comunque il risultato di oggi non inficia minimamente una splendida stagione. Ora vedremo in quale coppa europea andremo”.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Pallanuoto Trieste 9-10

(Parziali: 3-2, 0-3, 2-4, 4-1)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 2, Giovanetti, Panerai, Rizzo, Caldieri, Bruni 1, Campopiano 2, Guidi 3, Durdic, Lanzoni, Da Rold. All. Angelini.

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio 2, Buljubasic 1, Vrlic, Valentino, Liprandi, Mezzarobba 2, Razzi 1, Ynaba 1, Bini 1, Mladossich 2, Ghiara. All. Bettini.

Arbitri: Alessandro Severo e Bruno Navarra (Roma). Delegato Fin: Gianfranco Tedeschi (Genova).

Note. Uscito per limite di falli Valentino nel quarto tempo. Espulsi Rizzo per proteste a 4’20” dalla fine del primo tempo, Petronio, Podgornik, Bruni e Lanzoni per gioco scorretto a 2’11” dalla fine del quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 7 su 13 più 2 rigori di cui 1 realizzato, Trieste 6 su 10 più 1 rigore realizzato.