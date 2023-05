Bper Rari Nantes Savona in finale per il quinto posto: affronterà Trieste

Savona. Saranno Bper Rari Nantes Savona e Pallanuoto Trieste a giocarsi il quinto posto finale del campionato di Serie A1 2022/2023. La prima sfida si giocherà sabato 20 maggio nella piscina Bianchi di Trieste, la seconda nella piscina Zanelli di Savona mercoledì 24 maggio alle ore 19. L’eventuale gara tre si disputerà a Trieste sabato 27 maggio.

I biancorossi allenati da Alberto Angelini hanno avuto la meglio anche in gara due sull’Iren Genova Quinto, nella piscina Paganuzzi di Albaro. L’incontro è terminato col risultato di 7 a 4. Dopo un primo tempo a reti inviolate ed il secondo conclusosi in parità sul 3 a 3, nella seconda metà dell’incontro i savonesi hanno mantenuto il controllo della partita portando a casa il successo.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – Bper Rari Nantes Savona 4-7

(Parziali: 0-0, 3-3, 1-2, 0-2)

Iren Genova Quinto: Massaro, Gambacciani N., Di Somma, Villa, Molina Rios 1, Ravina, Fracas, Nora 2, Figari 1, Mijuskovic, Gitto, Gambacciani J., Valle. All. Luca Bittarello.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 1, Giovanetti, Panerai, Rizzo, Caldieri, Bruni 3, Campopiano 1, Guidi, Durdic 1, Lanzoni, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Stefano Scappini (Civitavecchia) e Alessio Nicolai (Cerveteri). Delegato Fin: Valter Trovò (Genova).

Note. Superiorità numeriche: Genova Quinto 2 su 10 più 1 rigore fallito, Savona 2 su 12 più 1 rigore fallito. Usciti per tre falli: a 4’49″ dalla fine del quarto tempo Caldieri.