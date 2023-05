Bper Rari Nantes Savona, domani gara due col Quinto per chiudere la semifinale

Savona. Dopo il successo in gara uno, domani, martedì 9 maggio, alle ore 20,30, la Bper Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina Paganuzzi di Genova, per affrontare l’Iren Genova Quinto nell’incontro valevole per la seconda giornata delle semifinali playoff 5°/8° posto del campionato di Serie A1.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Stefano Scappini di Civitavecchia e Alessio Nicolai di Cerveteri. Il delegato Fin sarà Valter Trovò di Genova.

La prima partita si è conclusa con la vittoria delle Bper Rari Nantes Savona per 15 a 9. In caso di vittoria dei savonesi, sarà la Rari ad accedere alla finale per il 5°/6° posto con la Pallanuoto Trieste, che si è già qualificata battendo il Posillipo. In caso, invece, di sconfitta del Savona si deciderà tutto in gara 3 che si giocherà venerdì 12 maggio nella piscina Zanelli di corso Colombo alle ore 19.