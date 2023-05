Borgio Verezzi per tutti: “Questa amministrazione dimostra una totale mancanza di visione per il futuro del nostro paese”

Borgio Verezzi. Non è soddisfatto il gruppo di minoranza “Borgio Verezzi per tutti” dopo la seduta dell’ultimo consiglio comunale che ha vista la discussione di due punti: l’approvazione del rendiconto di bilancio per l’anno 2022 e una mozione presentata dall’opposizione che – spiegano – “impegnava l’amministrazione ad assumere come atto di indirizzo l’impegno di destinare alcuni alloggi delle future costruzioni ad una edilizia agevolata per cercare in qualche modo di contrastare il caro case e lo spopolamento del nostro comune, permettendo a nuovi nuclei famigliari di scegliere Borgio Verezzi come paese dove insediarsi ed abitare”.

“Il rendiconto esposto evidenzia ancora una volta la modestia di questa amministrazione che dimostra, nero su bianco, una totale mancanza di visione per il futuro del nostro paese – dicono da Borgio Verezzi per tutti – Sono quasi due anni che cerchiamo di portare le evidenti criticità del nostro comune in consiglio, è spiacevole vedere un’amministrazione che non vuole né affrontarle né risolverle. Si continua a parlare di grandi opere, vediamo progetti di passeggiate e sottopassi faraonici, ma se e quando questi progetti saranno attuati quali dei problemi concreti per il paese risolveranno?”

Secondo l’opposizione, ora il paese ha a che fare con “spopolamento, caro affitti, un tessuto commerciale in sofferenza, una totale assenza di politiche giovanili, disinteresse verso la cura degli arredi urbani, nessun progetto per garantire un futuro ai giovani borgesi e verezzini che amano il nostro paese. È spiacevole e triste – dicono – vedere questo totale disinteressamento che presto porterà Borgio Verezzi ad imboccare una via senza ritorno passando da paese vivo e ricco di tessuto sociale come era in passato ad un quartierone dormitorio, un freddo nucleo di appartamenti e seconde case all’interno di un confine, con una storia e tradizioni destinate a scomparire”.

“La nostra mozione presentata andava in questo senso, chiedeva di assumere un atto di indirizzo per iniziare a dare almeno un segnale della volontà di cambiare questo triste futuro purtroppo sempre più vicino – spiegano -. Il consigliere Berro ha risposto puntualmente parlando del suo campo, di quello di cui si occupa. Ha parlato di famiglie meno abbienti che ricevono aiuti dal comune e di questo siamo ben felici. La nostra mozione andava da un’altra parte però, sebbene siamo stati rassicurati di sapere che il distretto sociale stia aiutando alcune famiglie bisognose, la nostra considerazione trattava di un argomento differente. Si parlava di calo demografico, si parlava di giovani concittadini che non riescono a trovare alloggi a prezzi contenuti nel nostro comune pur esso non configurando fra quelli esposti a tensione abitativa”.

Dalla minoranza poi aggiungono: “Le considerazioni finali del sindaco non ci hanno di certo rassicurato, se si condividono le preoccupazioni sovraesposte, se si è attenti sull’argomento non si doveva bocciare la mozione. Così è stato, rimane il dubbio se ci sia o meno da parte della giunta un concreto interesse a quello che sarà di questo paese fra qualche tempo, concluso il mandato. Quando un paese privo di tessuto sociale, privo di una comunità unita e florida, con uno spopolamento mai affrontato prima potrà però godere di un bel sottopasso nuovo di zecca”.