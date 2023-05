Borgio Verezzi, nuovo sottopasso per la passeggiata a mare: progetto da 2mln di euro

Borgio Verezzi. Un tema emerso anche in relazione alla recente installazione del nuovo autovelox sulla via Aurelia a Borgio Verezzi, ovvero quello della sicurezza stradale e pedonale per quanti dal centro paese si recano sulla passeggiata a mare e agli stabilimenti balneari del litorale: la necessità di un nuovo sottopasso ora trova riscontro in un nuovo progetto.

Il Comune, infatti, ha predisposto un progetto per la costruzione di un sottopasso di collegamento e messa in sicurezza dell’area circostante: “Un piano che avrebbe diverse positive ricadute sulla città, dalla realizzazione di un tratto in totale sicurezza per la cittadinanza, alla semplificazione dell’accessibilità per tutti, cittadini e turisti” ha evidenziato il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, questa mattina a Borgio Verezzi per un sopralluogo operativo assieme al sindaco Renato Dacquino, al vice sindaco Pier Luigi Ferro e all’assessore Renzo Locatelli.

Il progetto, del valore di due milioni di euro, sarà presentato entro la fine dell’estate: “Regione Liguria si è resa disponibile al cofinanziamento di un’opera decisamente strategica, per il territorio, che cambierà il volto di Borgio” ha concluso Vaccarezza.

Si tratta di un sottopasso che sorgerà come prosecuzione di viale Colombo e che bypasserà il tracciato ferroviario e la stessa via Aurelia, consentendo così un accesso sicuro e funzionale alle spiagge e allo stesso litorale di Borgio Verezzi.

Il finanziamento rientra nel Piano Strategico Regionale e sarà esecutivo a partire dal 2024. Ora il via all’iter progettuale e amministrativo: “Un’altra opera fondamentale per la nostra cittadina e la sua fruibilità turistica, con condizioni di massima sicurezza” ha evidenziato il sindaco Dacquino.

“Ringraziamento la Regione Liguria per la presa in carico di questa nuova progettualità e dei fondi necessari alla sua realizzazione” ha concluso.