Borghetto, il sindaco Canepa: “Triste diatriba tra i gruppi di minoranza. Brutta pagina per la città”

Borghetto. “Da qualche giorno stiamo assistendo, sui media e sui social, a un botta e risposta davvero poco edificante con reciprochi scambi di accuse tra i due gruppi consiliari di minoranza, il gruppo Borghetto Domani – Giraldi sindaco e il gruppo Misto nato da una scissione avvenuta solo pochi mesi fa”.

Ad affermarlo è il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, che ha colto l’occasione per levarsi anche qualche proverbiale sassolino dalla scarpa: “La cosa sarebbe anche divertente se non si trattasse di consiglieri comunali eletti, peraltro sotto la stessa lista. Non posso certo dire di esserne stupito, altro non ci si poteva aspettare da un gruppo di persone molto variegato nato un anno fa il cui unico punto di unione è stata la astiosa contrapposizione nei confronti del sottoscritto”.

“Infatti non appena hanno dovuto confrontarsi su tematiche e argomenti concreti si sono inevitabilmente disgregati, senza contare che il loro candidato sindaco non si è presentato neppure al primo consiglio comunale dimettendosi il giorno dopo la sconfitta elettorale. Davvero una brutta pagina nella storia di Borghetto che suggerirebbe comportamenti più sobri e magari anche un pochino più umili”, ha tuonato il primo cittadino.

“Per evitare continue e reiterate strumentalizzazioni in cui il gruppo di maggioranza viene impropriamente tirato in mezzo un po’ da un gruppo e un po’ dall’altro, ci tengo a precisare una volta per tutte che riteniamo sacro e inviolabile il patto con gli elettori che hanno democraticamente stabilito, alle scorse elezioni, chi dovesse amministrare e chi dovesse, con altrettanta responsabilità, svolgere l’importante ruolo di impulso e vigilanza che è in capo alla minoranza”, ha aggiunto ancora.

“Rimaniamo pertanto disponibili, nell’esclusivo interesse del paese, al dialogo e alla collaborazione con chiunque e su qualunque argomento ma nel totale rispetto dei ruoli democraticamente assegnati e senza fare o subire improbabili campagne acquisti. Lasciamo liti e rese dei conti ad altri, il gruppo di maggioranza Borghetto C’è prosegue con la consueta serietà, passione e comunione di intenti nell’attività amministrativa che tanti risultati positivi sta oggettivamente ottenendo”, ha concluso il sindaco.