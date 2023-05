Borghetto, Grande Liguria contro Sarpero e Rocco: “Con loro ingresso in FdI situazione irreale, ecco perché la gente perde fiducia nella politica”

Borghetto Santo Spirito. “Un anno fa si tenevano le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale a Borghetto. Grande Liguria aveva appoggiato con convinzione la lista ‘Borghetto Domani’ e in particolare due candidati che sono poi entrati in consiglio comunale in minoranza. Noi siamo abituati quando ci prendiamo un impegno a portarlo avanti costi quel che costi, senza calcoli ma mettendo il cuore e tutto noi stessi affinché il progetto diventi vincente. Purtroppo i due consiglieri che dovevano rappresentare le istanze della lista che li ha portati in consiglio hanno deciso di cambiare la maglia a partita in corso”.

Con queste parole Grande Liguria stigmatizza la scelta, ormai qualche mese fa, dei consiglieri comunali di minoranza Giorgia Rocco e Gianfranco Sarpero di lasciare le file della lista “Borghetto Domani” dando vita al gruppo misto. “Restando probabilmente per un rigurgito di coscienza in minoranza – tuonano da Grande Liguria – ma (e la cronaca lo racconta benissimo) da sezione staccata della maggioranza. Non solo, hanno pure aderito a un partito (Fratelli d’Italia, ndr) che è rappresentato in maggioranza da un assessore, creando davvero una situazione assurda nel consiglio comunale, in quanto il loro partito si trova ad essere rappresentato sia in maggioranza che in minoranza, falsando secondo noi il principio democratico della rappresentanza”. Il riferimento è alle polemiche degli ultimi giorni con l’attacco della minoranza, la replica di Fratelli d’Italia e il commento del sindaco.

“Capiamo perfettamente l’imbarazzo del sindaco Canepa nel trovarsi in questa situazione, che possiamo definire irreale. Queste operazioni sono un grande incentivo per chi non va a votare, in quanto prendendo posizioni di questo tipo si tradisce il volere di chi li ha votati, facendo perdere ulteriore fiducia e credibilità della politica. Grande Liguria prende ovviamente e con forza le distanze da questa operazione di cattiva politica, sicuri che il giudizio arriverà chiaro e forte alle prossime consultazioni dagli elettori” concludono.