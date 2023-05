Biker con trauma cranico, climber caduto: doppio intervento dell’elisoccorso

Alassio/Orco Feglino. Due interventi dell’elisoccorso Grifo nel pomeriggio di oggi nel savonese.

Il primo nell’entroterra di Alassio, nella zona della strada panoramica della Madonna della Guardia, intorno alle 15:30. Secondo quanto appreso, un biker straniero è caduto lungo un sentiero che stava percorrendo con la sua Mtb, procurandosi un trauma cranio, la frattura della clavicola e altre ferite sul resto del corpo.

Sul posto personale sanitario e 118: dopo le prime cure il trasporto con l’elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il secondo intervento ad Orco Feglino, questa volta per un climber, anch’egli di nazionalità straniero, ferito a seguito di una caduta da una altezza di tre metri. Forse la rottura di un aggancio all’origine dell’infortunio. L’arrampicatore ha riportato un trauma alla gamba e uno alla schiena e per dinamica è stato trasferito in codice rosso presso il nosocomio pietrese.

Le sue condizioni, comunque, non sono giudicate gravi e non sarebbe in pericolo di vita nonostante il volo dalla parete rocciosa.