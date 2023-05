Beach volley, numeri record a Laigueglia: oltre 1500 beachers in 3 settimane di eventi

Laigueglia. Oltre 1500 beachers in 3 settimane di eventi. Un’ondata di giovani atleti ha letteralmente invaso l’arenile di Laigueglia, sempre più capoluogo del beach volley in Liguria.

Si è trattato infatti di numeri record di partecipazione con la rassegna di beach volley “Back to the sea” organizzata da Riviera Beach volley in 3 week-end ad aprile su 20 campi: duecento coppie del campionato italiano per società federale, cifre seconde solo alle finali di Bibione, 48 coppie per il B12000, più di 150 coppie per l’amatoriale, 24 genitori e figli e ancora tantissime altre categorie per poi arrivare al camp del ponte del 25 aprile che merita una menzione a parte.

Con i suoi 270 partecipanti, lo Spring beach, organizzato con altre 10 società di beach volley del centro-nord con in testa Mba Milano e CUS Torino, ha abbattuto ogni record divenendo il più grande Camp di allenamento di beach volley mai realizzato in Italia. A tutto questo si è aggiunta, oltre la buona sorte di un aprile soleggiato e caldo, la magnifica cornice di Laigueglia stracolma di turisti entusiasti di godersi lo spettacolo di uno sport sempre più in voga anche in città, grazie al proliferare dei centri al coperto su sabbia.

“Una soddisfazione enorme che ripaga gli sforzi e il duro lavoro di tutti questi anni – racconta Alessio Marri, promoter Riviera beach volley – un ringraziamento speciale all’amministrazione comunale di Laigueglia del sindaco Roberto Sasso del Verme per la fiducia e il grande supporto mai fatto mancare”.

Ora testa a Imperia dove alla storica spiaggia della Conca d’oro su due campi regolamentari montati ad hoc torna il beach volley che conta con il campionato italiano per società FIPAV con tappa gold e silver sia maschile che femminile sabato 6 e domenica 7 maggio. Sulla sabbia finissima imperiese attese coppie importanti non solo liguri ma anche dal Piemonte e dalla Lombardia. Il progetto è quello di riportare con manifestazioni fuori stagione caratterizzate da un importante numero di campi fuori atleti e accompagnatori in quantità per far funzionare l’arenile anche nei periodi autunnali e primaverili. L’evento sarà inoltre occasione per uno spot di promozione turistica sportiva che partirà dallo splendido borgo Parasio che sovrasta porto e area dei campi. Al seguito di drone e telecamere alcune atlete si riuniranno nei vicoli più belli e caratteristici di questa piccola grande perla del ponente arrivano a palleggiare fino sopra le cupole del Duomo di Parasio, la splendida Basilica di San Maurizio. Uno spettacolo unico messo in piedi per dimostrare ancora una volta come lo sport possa essere strumento straordinario di comunicazione, promozione territoriale e indotto turistico destagionalizzato.