Beach volley, le albissolesi Monica Pastorino e Martina Montedoro finaliste ad Imperia

Imperia. Grande weekend di beach volley ad Imperia con la tappa Gold del campionato italiano per società Fipav. Sui due campi montati ad hoc con misure internazionali presso i bagni Alta Marea e Surf Beach la sabbia finissima della spiaggia d’oro è stata nuovamente palcoscenico dopo tanti anni di un grande evento sportivo grazie a Riviera beach volley con 28 coppie complessive tra categoria maschile e femminile.

A realizzare l’en plein in classifica finale la società torinese Beach Volley Training con due primi posti e un terzo gradino. Alessandro Molinero (mvp del torneo) e Fabrizio Mussa della BVT hanno infatti sconfitto i padroni di casa Fabio Balestra e Andrea Taramasco della Be.vo San Bartolomeo, solida realtà nel ponente capace di far crescere i numeri del beach volley del ponente con corsi e gioco sempre di grande qualità. In terza posizione il genovese Simone Furgani e Giacomo Ghibaudo, sempre Bvt.

Nel femminile la coppia torinese Bvt composta dalla giovanissima Roberta Marchelli (mvp del torneo) e Mauro Elisa si sono imposte due a zero sui talenti albissolesi Monica Pastorino e Martina Montedoro con un secco due a zero dopo un primo set molto combattuto (13-15, 7-15). Ottima medaglia di bronzo per la Be.vo San Bartolomeo con la grande prestazione della coppia imperiese formata da Chiara Baili e Barbara Cannoni, quest’ultima impegnata in prima persona nell’agevolare l’organizzazione sul piano logistico.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale di Imperia per la grande sinergia – dichiara Alessio Marri, promoter Riviera Beach Volley – gli spazi e la cornice di questa meravigliosa spiaggia ci permettono di pensare in grande anche per il futuro”.

Rispettando la filosofia dell’associazione, che da sempre è impegnata in prima fila nel connubio tra beach volley e promozione turistica e sociale, è stato girato uno spot nel Parasio, dove il pallone Wilson è stato usato come strumento per mostrare tutti gli angoli suggestivi di uno dei borghi più belli del Ponente.

Il podio maschile