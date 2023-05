BBBell main partner di Slow Fish 2023: Wi-Fi gratuita per tutti nei 4 giorni di manifestazione

Genova. Anche in occasione di Slow Fish 2023 l’intera area espositiva di Slow Fish sarà coperta dal servizio wifi accessibile gratuitamente nei punti strategici della manifestazione.

L’evento tornerà quest’anno a popolare integralmente l’area del Porto Antico e di Piazza Caricamento dove si troveranno le principali aree dell’evento: dai chioschi regionali con gli stand degli espositori all’enoteca affacciata sul mare, nello splendido contesto di Piazza delle Feste, dalla Slow Fish Arena con il suo programma di approfondimenti e racconti con degustazioni ai food truck, le cucine di strada, i birrifici artigianali, i Laboratori del Gusto.

Fornitore ufficiale del servizio di connessione internet wifi di Slow Fish sarà ancora una volta, in stretta sinergia con Slow Food, l’azienda piemontese BBBell, leader in Piemonte e Liguria nei servizi a banda ultra larga e telecomunicazione wireless, da sempre vicina ai territori e alle sue eccellenze, come dimostra la ormai storica partnership con Slow Food che si rafforza di anno in anno e che nasce da una forte comunione di intenti e dal primario obiettivo di valorizzare le eccellenze e le specificità dei singoli territori, a tutte le latitudini.

Grazie alla tecnologia che sfrutta le onde radio, alternativa e sostitutiva rispetto al cavo in rame e in grado di raggiungere potenzialmente ogni territorio, BBBell mette a disposizione dell’evento un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia e di ultima generazione, grazie all’installazione di apparati wifi ad alte prestazioni che consentono il collegamento contemporaneo di migliaia di utenti ad alta velocità e soprattutto stabile.

Per accedere al servizio sarà sufficiente, tra una degustazione e l’altra, cercare la rete dedicata e autenticarsi gratuitamente, tramite sms, per avere accesso illimitato e gratuito a internet, condividendo tutte le emozioni, le esperienze e gli eventi in tempo reale. Le istruzioni complete per accedere al wifi verranno pubblicate a breve sul sito ufficiale di Slow Fish, dove sarà anche possibile scaricare la mappa della manifestazione per avere evidenza dei punti coperti dal servizio wifi by BBBell.

BBBell metterà a disposizione la connettività internet non solo per i visitatori, ma anche per le istituzioni, gli sponsor, il personale Slow Food e i media che prenderanno parte all’evento, con una connessione dedicata presso la Sala Stampa.