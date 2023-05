Basket: Vado e Derthona consolidano la loro collaborazione

Vado Ligure. In occasione dell’ultimo incontro della seconda fase del campionato Under 17 Eccellenza in programma domenica 21 maggio alle ore 18 e che le vedrà affrontarsi quest’anno per la quinta volta nella categoria, Derthona Basketball Lab e Pallacanestro Vado consolidano il loro rapporto di collaborazione con un raduno ad invito per le classi 2009-2010 con due allenamenti programmati sotto l’attenta osservazione dei rispettivi responsabili tecnici Ansaloni e Prati nel Pallone geodetico di Vado Ligure.

Il raduno sarà articolato in due allenamenti (mattina ore 10,30 e pomeriggio ore 15) a cui farà seguito la partita Under 17 Eccellenza.

“Siamo ben contenti di aver avviato questa collaborazione con gli amici di Vado – sottolinea Andrea Ablatico, responsabile del settore giovanile di Derthona – che riteniamo competenti, esperti e tecnicamente capaci di far crescere i giovani del basket ligure. Se non fosse così non gli avremmo affidato per questa stagione Andrija Josovic, under 17 montenegrino con una operazione effettuata in partnership. Siamo pronti ad accogliere i prodotti del loro vivaio fornendo uno sbocco verso i campionati nazionali dopo la trafila d’Eccellenza dei tornei giovanili”.

“La collaborazione con Derthona Basketball Lab si basa principalmente sulla stessa visione di crescita dei giovani – spiega Stefano Dellacasa, responsabile del settore giovanile di Pallacanestro Vado – oltre che sull’amicizia che ormai ci lega. I nostri ragazzi beneficeranno di questa sinergia e sapranno che li potremo accompagnare nel loro percorso fino ai livelli più alti se saranno in grado di meritarseli. Derthona è un porto sicuro a cui affidarli quando saranno pronti e se sarà utile per tutti. Senza tradire assolutamente lo spirito della socialità che resta il cardine della nostra società che vanta al momento 450 tesserati tra basket e minibasket”.