Basket, l’Under 17 del Vado batte l’Aurora Desio e vola alle finali nazionali

Vado Ligure. L’Under 17 Eccellenza della Pallacanestro Vado, dopo una partita al cardiopalma, vince lo spareggio in quel Tortona contro l’Aurora Desio e si qualifica per le Finali Nazionali di Piombino.

Parte subito aggressivo Vado, che costringe coach Di Giuliomariaa chiamare subito il primo time-out; dopo aver riorganizzato le idee, Desio, guidata da Trucchetti, ricuce lo svantaggio. Si rimane sempre con non più di un possesso di vantaggio fino al +4 per i lombardi, fino a che un canestro di Pellegrino sulla sirena dimezza la distanza.

All’inizio del secondo periodo i desiani rubano diversi palloni dal palleggio e si portano sul +8 ma i vadesi dopo il time-out di coach Imarisio riescono a far girare meglio la palla e si riavvicinano. L’Aurora però continua a spingere sull’acceleratore e a due minuti dalla fine del quarto è di nuovo a +8; a questo punto Vado chiude tutte le vie al canestro e con diverse belle azioni si rifà sotto e arriva all’intervallo lungo con lo scarto minimo (37-36).

Al ritorno in campo si gioca punto a punto: Josovic che sale di colpi e fa rimettere la testa avanti ai Pappagalli, gli arancioblu con il duo Trucchetti-Colonna si riportano in vantaggio ma è Vado a chiudere meglio il quarto e ad andare all’ultima pausa sopra di una lunghezza grazie ad un paio di azioni in transizione.

Si comincia l’ultimo tempino con Desio che impatta subito a 55, ma la Cogeim con il duo Migone-Josovic scava un solco di 7 punti; ovviamente gli avversari non mollano e a loro volta piazzano un contro-parziale con Borghi-Trucchetti.

Le due squadre sono di nuovo pari a quota 64, ma ora l’Aurora con Borghi e Caprotti A. vola sul +5 (69-64), Josovic fa 2 liberi e porta i vadesi a -3; Borghi fa di ancora 2 su 2 dalla lunetta e rimanda i suoi sul +5, questi però a 2:33 dalla fine saranno gli ultimi punti dei lombardi.

I biancorossi trovano due viaggi in lunetta, nel primo Josovic fa 1 su 2, mentre nel secondo Tridondani li manda a segno entrambi dopo esserseli guadagnati con un perentorio coast to coast. A ristabilire la parità ci pensa Pellegrino con un canestro in precarissimo equilibrio; Stankovic fa delle ottime difese sul leader avversario e Josovic con un tap-in riporta avanti i Pappagalli.

Dopo il time-out Trucchetti prova il bersaglio grosso, ma il suo tiro è sputato dal ferro, Venuti G. subisce fallo a rimbalzo ma non segna nessuno dei due tiri liberi; nell’ultimo giro in lunetta Josovic segna il primo e sbaglia il secondo, Desio ha il tiro per pareggiare, ma Tarabini è ben ostacolato e non trova il fondo della retina.

TABELLINO

AURORA DESIO – COGEIM PALLACANESTRO VADO 71 – 74 (19-17; 37-36; 54-55)

DESIO: Caprotti F.; Trucchetti 30; Caprotti A. 7; Mauri; Tarabini; Galimberti (cap.) 4; Borghi 14; Venuti 1; Sudati G. 8; Colonna 5; Sudati V. 2; Presotto. All. Di Giuliomaria Ass. Longoni.

VADO: Peirone n.e.; Patrone n.e.; Stankovic 8; Bianchi Ferraro; Scarsi 4; Pellegrino 8; Tridondani 9; Migone 12; Serafini (cap.); Rondinini n.e.; Josovic 33; Mbeledogu n.e.. All. Imarisio Ass. La Rocca e Roganovic.

Arbitri: Pulina e Mamone.