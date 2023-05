Basket, l’Under 17 del Ceriale batte My Basket Genova e vola in finale regionale

Ceriale. Dopo tre splendide e combattute partite con il My Basket Genova, l’U17 gold del Ceriale arriva alla finale regionale contro il Tigullio. Inaspettato l’epilogo per una squadra che sicuramente non preservava grosse speranze di arrivare tra le prime, ma aveva come obiettivo di fare esperienza in un campionato superiore.

Grande soddisfazione da parte della dirigenza ponentina: “Innanzitutto per me è un grosso orgoglio aver visto giorno per giorno la crescita di questi ragazzi dediti all’impegno e alla serietà in ogni allenamento, veramente un gruppo speciale – commenta coach Pietro Romano – Non posso negare anche una soddisfazione personale; dopo aver vinto la serie D con Albenga ho ottenuto, negli ultimi anni (escluso il covid), la vittoria in due campionati regionali e in quello scorso la finale under 19 Gold con il gruppo 2003/2002. In questa finale sappiamo che il Tigullio è molto più attrezzato di noi e con un paio di stranieri di alto livello, cercheremo di tenere testa il più possibile e di non sfigurare, ai ragazzi non potrei chiedere di più”.

La cronaca delle semifinale

Nella prima partita il Ceriale non riesce a mettere il proprio ritmo e rimane sorpreso dalla vitalità e forza del My Basket non riuscendo a fermare le continue penetrazione dei genovesi. Sempre dietro nel punteggio, riesce a pareggiare quasi alla fine ma gli avversari sono più bravi a gestire gli ultimi possessi. La prima sfida termina quindi 58 a 65 (10-17/28-33/46-54).

Nel ritorno il Ceriale parte forte arrivando anche con 16 punti di vantaggio, il pressing degli avversari nel terzo quarto manda in crisi i ponentini che non riescono più a reagire facendosi recuperare. Ultimi secondi del tempo regolamentare da cardiopalma, i genovesi avanti di 2 punti a 3 secondi dalla fine fanno un fallo su Pietro Cerrato andato a ribalzo e, con una freddezza non comune a quest’età, fa due su due ai tiri liberi portando le squadre al supplementare. A quel punto i ponentini prendono 4 punti di vantaggio e non si fanno più recuperare portando la serie di nuovo a Ceriale per 73-75 (10-20/26-40/44-51/64-64).

Arriva così lo spareggio, giocato davanti ad un numeroso pubblico. Le due squadre si sfidano a viso aperto, ma nessuna delle due riesce ad avere il sopravvento. Nei concitati minuti finali il Ceriale riesce a recuperare ed andare in contropiede gestendo i pochi punti di vantaggio fino alla fine. Risultato finale 65-60 (16-9/31-27/43-38).