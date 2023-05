Basket, Alassio pronta per gara 1 contro Chiavari: “Squadra giovanissima, per noi è già un successo essere arrivati in finale”

Alassio. Cresce l’attesa per gara 1 di finale del campionato di Serie D. La prima partita sarà in trasferta a Chiavari e si giocherà domenica 14 maggio alle ore 18 contro l’Aurora Basket che in campionato è arrivata davanti ai savonesi.

“Essere in finale di campionato è un grandissimo traguardo per la nostra società e lo è maggiormente tenendo conto del fatto che il 90% dei ragazzi che formano la rosa alassina è cresciuta nel nostro settore giovanile – commentano dal club gialloblù – Come ripetiamo da anni e come cerchiamo di insegnare ai ragazzi delle squadre Under, quel che più conta per chi si avvicina al basket non sono le vittorie e le sconfitte a livello giovanile ma è migliorare e riuscire ad arrivare a giocare in Prima Squadra e poterci stare. Nel corso degli anni abbiamo vinto diversi campionati giovanili e anche parecchi tornei, ma il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di accompagnare più ragazzi possibili in prima squadra e fare in modo che ci possano stare a lungo. Con Chiavari partiamo sicuramente sfavoriti ma per noi è già un grande successo essere lì soprattutto tenendo conto che l’età media della squadra è giovanissima”.

Per gara 2 appuntamento ad Alassio sabato 20 maggio ore 18:30.