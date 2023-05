Baseball, super weekend per la Cairese: vincono prima squadra e giovanili

Cairo Montenotte. Con gli Eagles Finale arriva la quarta vittoria consecutiva per la prima squadra della Cairese.

Partita mai stata in discussione, ottima la prova dell’inedito partente Castagneto: 7 le eliminazioni al piatto su 5 riprese e una sola valida concessa. La gara dominata dalla formazione Cairese che ha saputo mantenere alta la concentrazione, anche quando agonismo e competitività sono venute a mancare a causa del largo vantaggio.

Positiva anche la prestazione in attacco, i biancorossi hanno prodotto ben 19 valide, particolarmente “caldi” tanto da dover essere menzionati: Franchelli (3 su 5), Marenco (3 su 4) ed infine Bloise (3 su 3). Partita terminata con il largo punteggio di 19 a 0 per la Cairese che si mantiene al comando della classifica.

Prossimo “ostacolo” da affrontare domenica 14 maggio, sempre a Cairo, contro i Brothers di Genova.

Riprende a pieno ritmo l’impegno biancorosso Cairese nei campionati giovanili. Ottima prova degli under 12, impegnati in casa contro gli Eagles di Finale, ordinati in difesa, solidi sul monte dove si sono alternati positivamente: Palazzi Malatesta Sechi e Aiace confezionando 10 eliminazioni al piatto, ottimo anche l’approccio corale in attacco con le valide di Pacenza Aiace Di Dio Marzulli e particolarmente spettacolari le extra bai di Malatesta Sechi e Palazzi. Cairese 15 Eagles Finale 7 il risultato finale. Sabato prossimo la trasferta a Genova contro i Rookies

Nel Campionato Under 15 i cairesi in trasferta a Genova hanno incontrato i Rookies. Partita dominata dai lanciatori: Chiarlone partente con 9 eliminazioni al piatto e Giusto a cui è stato affidato il compito di chiudere a partita.

Buona la prova in attacco valide per Giusto e Gabbani e due doppi per Mascarino. La gara senza particolari sussulti ha permesso ai tecnici, in chiusura, di dare spazio a nuove soluzioni con Baccino in terza base, Punturieri in interbase e Sechi in seconda base. Terminata con il punteggio di 10 a 1 per i valbormidesi, sabato prossimo si replica e si torna a Genova nuovamente con i Rookies.