Baseball, la Cairese mantiene l’imbattibilità: con i Brothers arriva la quinta vittoria consecutiva

Cairo Montenotte. Domenica, sul diamante di Cairo Montenotte, si è giocata la quinta giornata di campionato che ha visto protagonisti i Brothers di Genova e la Cairese, con quest’ultima che si è imposta con un netto 10 a 0 finale.

Il match si è potuto giocare grazie all’ottimo lavoro di tutta la squadra che ha reso praticabile il terreno di gioco nonostante la pioggia mattutina.

La partita, nonostante il risultato, ha molto da raccontare. Durante le prime fasi dell’incontro infatti, si è assistito ad una gara assolutamente equilibrata, con i biancorossi in totale controllo delle mazze genovesi, ma con la prestazione in attacco che non rispecchiava la brillantezza vista nelle settimane precedenti. Tutto questo testimoniato dal risultato, che sino al sesto inning vedeva la Cairese in vantaggio di soli 3 punti. Al settimo inning però, complice il cambio sul monte dei Brothers, arriva la svolta sul match: le mazze cairesi si sbloccano e con una serie di valide ed ottime giocate riescono a portare a referto ben 5 punti, dando finalmente lo strappo decisivo alla partita. Efficacia avuta anche nel corso dell’inning successivo, dove i biancorossi riescono a segnare i 2 punti che portano al risultato definitivo di 10 a 0.

Ottima nel complesso la prestazione della squadra, in particolar modo del monte di lancio, che ha concesso solamente 5 valide alla formazione genovese. Ottimo il partente Luca Baisi che chiude con ben 7 strikeout la sua partita. Apprezzabile nel complesso, tutta la fase difensiva che non commette nessun errore nell’intera partita. In attacco, buona prestazione complessiva, in particolare: Michele Garra (3 su 5) e Francesco Debon (2 su 4).

Quinta vittoria consecutiva per la Cairese, che si mantiene in testa alla classifica. Prossimo incontro domenica 21 maggio sul campo di Passo Buole, contro i Grizzlies CUBS

Campionato Under 12

Cairesi sempre più disinvolti dominano l’incontro con i Rookies sul sintetico del Carlinetto. Palazzi sul monte, per tre riprese, fa tutto da solo confezionando le 9 eliminazioni previste. Continua il lavoro Malatesta, 3 eliminazioni a piatto anche per lui, mentre l’attacco macina punti sfruttando le valide di Marzulli, Malatesta, Di Dio e Sechi. Tardiva la reazione dei padroni di casa che in chiusura vanno a segno e portano il risultato sul 16 a 5 per i valbormidesi. Sabato sempre in trasferta si va a Finale in casa degli Eagles

Campionato Under 15

I cairesi vanno in trasferta a Genova contro i Rookies e tra una goccia e l’altra, portano a casa il risultato. Ancora una prestazione maiuscola di Chiarlone sul monte che concede solo due punti ai padroni di casa; mentre in attacco risuonano le mazze di Punturieri, Mascarino e ancora doppi per Giusto e Gabbani.

Ancora indisponibile la convalescente Bogliolo e ciò induce lo staff tecnico ad attingere dal vivaio e vengono convocati Giulio Sechi e Francesco Malatesta, quest’ultimo festeggia l’esordio battendo la sua prima valida in under 15 .

La gara termina con il punteggio di 13 a 2 per i valbormidesi. Domenica i biancorossi torneranno sul campo di casa ospitando il Mondovì play ball alle 10,30.