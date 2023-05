Azzurro pesce d’autore, il Triathlon Olimpico, lo show per ricordare Troisi e tanto altro: ecco cosa fare questo weekend

Savonese. Sono tanti gli eventi previsti questo fine settimana da ponente a levante anche se il tempo non sarà dei migliori. Per fare qualche esempio “Azzurro pesce d’autore”, la 20esima edizione del Triathlon Olimpico di Pietra Ligure, Pets Art, musica, teatro e tanto altro. Ecco cosa si potrà fare nel savonese.

AD ANDORA UN FINE SETTIMANA CON “AZZURRO PESCE D’AUTORE”

Torna questo weekend “Azzurro Pesce d’Autore” ad Andora. Sabato e domenica nella splendida cornice del porto ci saranno show cooking, laboratori, incontri e street food. La manifestazione punta alla valorizzazione della pesca tradizionale, allo street food tipico ligure, alle produzioni agricole e floricole. La sua mostra mercato raccoglie produttori locali e liguri, eccellenze legate al mare di ogni parte d’Italia, aziende selezionate di Olio Evo e altre che portano ad Andora alcune tipicità italiane Dop. Entrando nel porto di Andora il visitatore potrà scegliere 5 percorsi differenti. I dettagli qui.

AD ALBENGA SI CELEBRA IL SETTANTENNALE DELLA NASCITA DI MASSIMO TROISI CON UNO SPETTACOLO

Nella settimana in cui cade il 45esimo anniversario della fondazione di ANT si celebra anche il settantennale della nascita di Massimo Troisi, fra gli attori italiani più amati dell’ultimo mezzo secolo. Per questo la delegazione ANT di Albenga ha scelto di dedicare alla memoria del protagonista de ‘Il postino’ e autore di ‘Ricomincio da tre’ uno spettacolo teatrale il cui intero ricavato servirà a organizzare le visite di prevenzione oncologica gratuite per i cittadini del savonese. La pièce comica ideata e interpretata da Gaetano Adiletta e intitolata ‘Secondo me… Massimo Troisi’ andrà in scena sabato 20 maggio sul palco del locale Teatro Ambra, in via Archivolto del Teatro numero 8.

LA 20ESIMA EDIZIONE DEL TRIATHLON OLIMPICO DI PIETRA LIGURE

Dopo la pausa forzata dovuta all’onda lunga della pandemia, sabato 20 maggio torna la 20° edizione del Triathlon Olimpico di Pietra Ligure, gara silver del calendario federale. La manifestazione sportiva riproporrà gli scenari e i percorsi che ne hanno fatto una delle gare più apprezzate e selettive del panorama nazionale, con la frazione natatoria interamente di fronte al lungomare cittadino, il panoramico percorso ciclistico che con i suoi quasi 1.000 metri di dislivello positivo si snoda attraverso i Comuni di Calice Ligure, Finale Ligure, Magliolo e Tovo San Giacomo, e il podismo in buona parte per le strade del centro storico. Il programma qui.

A SAVONA LA MASTERCLASS DEI CONCERTI DI PRIMAVERA

Ancora, questo fine settimana appuntamento a Savona con la rassegna internazionale di musica classica “I Concerti di Primavera”. Sabato e domenica ci sarà una masterclass pianistica internazionale tenuta dal maestro Bellucci con iscritti provenienti da Germania, Svizzera, Principato di Monaco, Giappone e Italia. La masterclass è in collaborazione con l’Associazione Rossini di Savona.

AL TEATRO GASSMAN DI BORGIO VEREZZI I SAGGI TEATRALI DELLA COMPAGNIA “BARONE RAMPANTE”

La Compagnia del Barone Rampante nel weekend presenta al teatro Gassman di Borgio Verezzi i saggi dei corsi di teatro annuali. In scena una quarantina di giovanissimi dagli 8 ai 19 anni. Sabato il laboratorio “Giovani Attori in scena” (12/14 anni) a cura di Francesca Santamaria Amato presenterà “Anatomia di una sirena”, mentre domenica il laboratorio “Giovani Attori” (15/19 anni) presenterà “Sogno o… sogno desto?”. L’ingresso è a offerta libera.

AL PARCO ASINOLLA IL PROGETTO MUSICALE DI ELIANA ROGAI E ALBERTO MUSSO

Sabato 20 maggio presso il parco Asinolla di Pietra Ligure iniziano le prove del nuovo progetto musicale firmato Eliana Rogai e Alberto Luppi Musso. Un musical con la tematica dell’inclusione interpretato dai solisti e Coro dei Luppini ambientato proprio ad Asinolla: protagonisti della storia un maestro e i simpatici animali amati ogni giorno dai bimbi che animano la scuola parentale diretta da Maria Teresa Bergamaschi e meta, nel fine settimana, delle famiglie. Il coro è aperto a tutti i bimbi e ragazzi che si vogliono divertire e cimentare con il canto. Le parole chiavi sono l’inclusione e l’integrazione. Il corso è gratuito.

AD ALBISSOLA MARINA LA MANIFESTAZIONE BENEFICA PETS ART

Da sabato 20 maggio ad Albissola Marina (con inaugurazione alle 17) sarà possibile ammirare e acquistare tramite offerta, le opere che saranno in esposizione fino a domenica 4 giugno in occasione di PetsArt, la manifestazione benefica nota come FishArt che vuole donare l’intero ricavato della vendita delle opere d’arte alla Caritas Parrocchiale per le famiglie in difficoltà. Oltre 120 gli artisti che hanno creato dei tondi di 32 centimetri di diametro, riproducendo il tema degli animali domestici o da compagnia secondo le proprie tecniche e i propri criteri artistici. I dettagli qui.

NELLA BIBLIOTECA DI VARAZZE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “TRA I PROFUMI E I SAPORI DI UN TEMPO”

Infine, chiudiamo con la presentazione del libro “Tra i profumi e i sapori di un tempo” che si terrà sabato a Varazze. Trasferta ligure per l’associazione Ardena di Garessio (Cuneo), per presentare il volume che contiene una raccolta di ricette del territorio della vallata piemontese, che ben rappresentano e tramandano le tradizioni culinarie delle nonne, accompagnando ogni preparazione con racconti, poesie e ricordi vissuti. Una guida per gli appassionati di sapori antichi e genuini, che potranno così orientarsi nella ricerca di piatti gustosi e unici, lungo la strada che si snoda da Alto e Caprauna, passando per Ormea e Garessio e arrivando fino al fondovalle. L’evento è l’ultimo appuntamento del mese di maggio di “Parliamone in Biblioteca”.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.