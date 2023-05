Autostrade, Arboscello (PD): “Il cashback non è una forma di risarcimento adeguata”

Liguria. “Il cashback non è una forma di risarcimento adeguata e siamo pronti a collaborare con tutte le forze politiche che sostengono l’abolizione di questo strumento. Ho chiesto di presentare un ordine del giorno ampiamente condiviso in cui si valuti a 360 gradi il problema dei disagi dei cantieri sulle autostrade liguri. È necessario discutere oltre che della sospensione dei pedaggi anche dei progetti per le opere compensative a favore di quelle amministrazioni che subiscono il traffico dovuto ai lavori e misure a tutela della salute pubblica delle comunità che vedono i propri centri abitati congestionati”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, dopo la discussione in aula del suo ordine del giorno.

“L’auspicio è che la proposta che presenteremo al prossimo consiglio votante trovi il parere favorevole dell’assessore, per compensare i cittadini e le amministrazioni dei disagi che, a causa dei cantieri in autostrada, subiscono” conclude.