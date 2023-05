Autonomie locali: “Pnrr occasione storica per le piccole realtà, occasione da non perdere”

Liguria. “Gli enti locali si trovano di fronte a sfide di portata storica, come il PNRR. Un’occasione irripetibile, che sta vivendo fasi concitate. Dietro le grandi manovre nazionali ed internazionali ci sono enti di medie e piccole dimensioni che dovrebbero essere messi in condizione di portare avanti queste grandi occasioni di crescita con le poche forze a disposizione”.

Lo ha detto il vicepresidente Armando Sanna nel suo intervento di saluto a nome del Consiglio regionale all’assemblea Ali Liguria (Autonomie locali italiane), in corso di svolgimento a Genova, a Palazzo Ducale.

“Il nostro ruolo – ha proseguito – dev’essere “ricucire” i territori. Lo dico in una regione come la Liguria, dove spesso abbiamo avuto a che fare con porzioni di territorio letteralmente “lacerate” fra loro. La transizione ecologica richiede una nuova centralità per lo sviluppo e la tutela ambientale che guardi con attenzione alle grandi opere e alle infrastrutture strategiche”.

“Una sfida che il processo di transizione (che dovrebbe essere messo a sistema attraverso una seria struttura istituzionale di rango ministeriale) non può perdere e che permetterà all’Italia di entrare a pieno titolo nella visione green dell’Europa”.

“Il supporto che possono fornire associazioni come la Lega delle Autonomie Locali è importante – ha concluso – perché fornisce la possibilità di estendere il contatto tra amministrazioni e cittadini anche oltre il ruolo delle istituzioni”.