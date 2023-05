Aurelia chiusa a Capo Noli nella notte tra il 16 e il 17 maggio

Noli. Con l’inizio dell’estate stop al cantiere di Capo Noli, con i lavori ancora in corso per la messa in sicurezza del versante, chiusura notturna per il tratto di Aurelia nella notte tra il 16 e il 17 maggio.

“Anas procederà alla manutenzione delle barriere paramassi e delle reti di protezione del piano viabile in località Capo Noli. Nel dettaglio, per eseguire i lavori in sicurezza, verrà predisposta la chiusura della statale dal km 590,800 al 591,700, in entrambe le direzioni, dalle ore 23 di martedì 16 maggio fino alle 6 del giorno successivo” afferma Anas in una nota.

Il traffico veicolare verrà deviato lungo l’Autostrada dei Fiori tra gli svincoli di Finale Ligure e Spotorno, oltre alle arterie di collegamento stradale secondarie.

Il personale tecnico Anas, che presidierà durante l’operazione, garantirà all’occorrenza il passaggio ai mezzi di soccorso.