Ato unico rifiuti, il 29 maggio l’assemblea dei sindaci. Olivieri: “Riusciremo a concludere entro il 30 giugno”

Savona. Si terrà il 29 maggio l’assemblea dei sindaci per l’approvazione della delibera di modifica dello statuto di Sat, propedeutica all’affidamento in house del servizio di igiene urbana a livello provinciale. Sono compresi 65 comuni, è esclusa Savona dove è previsto il passaggio a Sea-s.

Oggi si è riunito a Palazzo Nervi il gruppo di lavoro ristretto costituito rispettando la rappresentatività politica e geografica. Dopo l’assemblea dei sindaci, la delibera passerà nei consigli comunali per l’approvazione e poi si riunirà l’assemblea dei soci.

Dopo l’affidamento da parte della Provincia a Sat, l’azienda predisporrà un cronoprogramma per iniziare la gestione del servizio nei Comuni in cui non è ancora presente.

I sindacati avevamo manifestato timore di andare oltre la scadenza dei termini, ma il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri rassicura: “Riusciremo a fare tutto entro il 30 giugno”. Questa data, infatti, è posta come termine per concludere l’iter.