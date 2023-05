Atletica Val Lerrone, ad Imperia argento per Edoardo Scola nel biathlon

Imperia. Grandi soddisfazioni per l’Atletica Val Lerrone che ad Imperia, al Trofeo Esordienti – Gare extra categorie Assolute, organizzato dall’ASD Maurina Olio Carli – CP Imperia, ha visto debuttare i suoi atleti più giovani che hanno conquistato ottime posizioni.

Nel biathlon esordienti maschi 8, medaglia d’argento per Edoardo Scola (50 m e 400m), mentre Giulio Raimondo conquista il settimo posto sulle stesse distanze.

Debutto in pista e 5º posto conquistato per Rachele Marchi, (50m e 200m) nel biathlon esordienti femmine 5, mentre al suo esordio in pista, Sophie Aschero, è 8° nel biathlon esordienti femmine 8.

Altro esordio assoluto in pista di tutto rispetto per Giorgia Trevia, categoria Esordienti F10: impegnata nel Triathlon (50 m, salto in alto e 600), si è classificata 12º.

Nelle gare di contorno ad Imperia, 2º posto nella Staffetta 4X100 Ragazzi per il quartetto formato da Edoardo Enrico, Silvio Porro, Shanti Duchini e Andrea Gallo. La determinazione con cui hanno condotto la gara ha compensato l’inesperienza.

Debutta nei 300mt ostacoli H76 e conquista subito il gradito più alto del podio Anna Giribaldi, categoria Cadette, dopo una gara dominata che si è conclusa con la caduta dell’avversaria negli ultimi metri.

In progressione Leonardo Galletto, categoria Cadetti, che conquista il 3º posto nei 2000m.