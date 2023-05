Atletica, in grande spolvero l’Alba Docilia: ottime notizie dai campionati a squadre Under 18

Albisola Superiore/Vado Ligure. Il weekend di sabato 13 e domenica 14 maggio è stato foriero di buoni risultato per l’Atletica Alba Docilia. Il fine settimana lungo della società albisolese è iniziato in Texas dove Simona Cabella, in forza alla Arlington University of Texas, ha raccolto un meritatissimo bronzo alle finali della Western Athletic Conference nel salto con l’asta. Il risultato, peraltro ottenuto in condizioni non ottimali, è stato impreziosito dal nuovo record personale (3,92 metri) e nuovo record regionale Under 23.

A Boissano sono invece andati in scena i campionati a squadre regionali Under 18 nei quali l’Atletica Alba Docilia è riuscita a completare le classifiche sia femminili che maschili giungendo rispettivamente quarta e sesta. Per il settore femminile il compito era piuttosto semplice: i punteggi ottenuti permetteranno alla società albisolese di essere presente anche nella classifica nazionale. Per i maschi al contrario è stata una scommessa vinta dal settore tecnico che ci ha creduto fin da subito. Le due squadre non presentavano punte di rilievo, ma hanno avuto la forza di coprire tutti i settori anche grazie al supporto di Atletica Ceriale.

A livello individuale i risultati migliori sono stati centrati da Alice Corsi, la quale è riuscita a totalizzare il suo miglior risultato sia nell’asta (2,60 metri) che nel lungo (4,60m metri), dalle martelliste Martina Morbelli e Antonia Briano (anch’esse al loro personal best), da Giorgia Albamonte con un ottimo esordio nei 200m sotto i 28”, da Ludovica Deferrari al miglior risultato personale sui 100m (13”39), da Alessia Garbossa sempre costante nel rendimento e soprattutto da Eleonora Boeri, vivaio Ceriale, che ha coperto eroicamente 2000siepi e 3000m siglando il nuovo record sociale Under 18. Tra i maschi invece a distinguersi sono stati Edorado Grotti con un buon 12,05 nel triplo, Jaun Carlos Rinaldi nei 100 e 200 metri, Nicolà Gallizia che doppia siepi e 3000, Francesco Rolando nel Peso e Martello e Tommaso Parodi che ha scagliato il suo disco a 29,33.

“Ringraziamo – ha scritto la società attraverso i propri canali – tutti i tecnici presenti e a tutti i ragazzi che non solo hanno dato un grande contributo ma che, in molti casi, si sono sacrificati per sostituire compagni assenti o per coprire le gare necessarie”.