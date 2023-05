Atletica, al Meeting di Savona il talento di Mattia Furlani e la velocità di Reynier Mena

Savona. Grandi nomi, come ormai da tradizione, accenderanno le piste e le pedane del Meeting internazionale Città di Savona, evento Challenger del World Athletics Tour la cui dodicesima edizione, in programma mercoledì 24 maggio, è stata presentata stamane nella prestigiosa cornice della Sala consiliare del Comune di Savona.

Il direttore organizzativo dell’evento, Marco Mura, ha svelato i nomi dei partecipanti alle quattro competizioni delle quali ancora non era stato reso noto il campo degli iscritti.

A Savona in pedana nel salto in lungo ci sarà il 18enne reatino Mattia Furlani, arrivato a 8,04 all’aperto nel 2022 in occasione del titolo europeo Under 18 e al record europeo Under 20 indoor lo scorso inverno con 7,99. Furlani ha iniziato a “esplorare” il lungo solo l’anno scorso: nel 2022 si è diviso tra la pedana dei salti in estensione e il salto in alto, la sua prima specialità (e pure la gara in cui la sorella maggiore Erika conquistò l’argento iridato Under 18 dieci anni fa), conquistando in entrambe le prove il titolo continentale Allievi e la finale mondiale Juniores. Furlani a Savona si troverà di fronte il primatista del meeting e finalista olimpico Filippo Randazzo, che proprio a Savona tre anni fa con 8,12 ottenne alla Fontanassa quello che è tuttora il suo primato: il siciliano a Savona ha già vinto tre volte, tra il 2019 e il 2021. L’atleta più blasonato sarà però il sudafricano Ruswahl Samaai: classe 1991, Samaai detiene un personale da 8,49 ottenuto nel 2017 sulla strada del bronzo ai Mondiali a Londra, la medaglia più pregiata della sua “collezione” assieme ai due ori ai Campionati Africani. Al via anche due francesi da più di otto metri di personale, Augustin Bey (8,16) e Jean-Pierre Bertrand (8,03). Il vincitore del lungo si aggiudicherà il quarto Trofeo Elio Locatelli.

Una graditissima novità è stata invece annunciata nei 100 ostacoli: ai blocchi ci sarà la finlandese Reetta Hurske, campionessa europea dei 60 metri ostacoli indoor ad Istanbul con il nuovo record nazionale a 7″79 in una finale che vide in gara altre due ragazze che Hurske troverà a Savona, la danese Mette Graversgaard e l’irlandese Sarah Lavin. Hurske, un personale da 12″78, è anche la vincitrice uscente a Savona: nel 2022 si impose nel meeting in 12″94.

Anche il getto del peso maschile si è arricchito di un lanciatore di grande valore, il sudafricano Kyle Blignaut, ad innalzare ulteriormente il livello tecnico del Meeting Città di Savona: attualmente sono addirittura sei gli atleti in gara con personali da oltre 21 metri. Blignaut detiene un personale da 21,21 realizzato due anni fa: campione del mondo Under 20 nel 2018, nel 2021 il sudafricano arrivò al sesto posto ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Un cast di alto profilo, svelato oggi, riguarderà anche i 200 metri maschili. Reynier Mena, cubano, è atleta che vanta in bacheca i bronzi mondiali Under 18 ottenuti dieci anni fa ma soprattutto un personale da 19″63 realizzato l’anno scorso a La Chaux-de-Fonds che è anche record nazionale. Tra gli avversari avrà il dominicano Yancarlos Martinez, 20″17 di personale e la vittoria nel Meeting Città di Savona 2021, ma anche due britannici: Adam Gemili detiene un personale da 19″97 e ha un curriculum molto pesante, con la quarta piazza ai Giochi di Rio 2016 e il titolo europeo 2014 sui 200 metri e un oro mondiale e tre titoli europei con la 4×100 britannica; Charles Dobson, 20″19 di personale, agli Europei di Monaco 2022 conquistò l’oro nella 4×100 chiudendo quarto i 200m subito dietro Filippo Tortu.

Il Meeting Città di Savona avrà anche una prova di mezzofondo di alto livello: come un anno fa saranno gli 800 metri femminili e come nel 2022 sarà al via l’ucraina Olga Lyakhova, vincitrice dell’ultima edizione. Lyakhova, 1’58″64 di personale, nel 2018 conquistò il bronzo agli Europei sul doppio giro di pista, da abbinare all’argento centrato quattro anni prima nella 4×400. Avversaria numero uno sarà Adrianna Czapla (Topolnicka da sposata), polacca da 1’59″86 di primato ottenuto lo scorso anno: appena sopra i due minuti di personale stazionano la primatista e campionessa nazionale danese Annemarie Nissen (2’00″58) e la 18enne etiope Ksanet Alem (2’01″61). In chiave italiana attese Joyce Mattagliano, Serena Troiani e la giovanissima Elena Irbetti: quest’ultima, spezzina, a 15 anni (ne compirà 16 in luglio) ha già corso in 2’08″94 e lo scorso inverno ha conquistato il titolo italiano Allieve al coperto.