Assonautica alla Festa dello sport di Genova con il “laboratorio di nodi marinari”

Savona. Nelle tre giornate di Festa dello Sport, dal 19 al 21 maggio, il Porto Antico di Genova si è trasformato nel “villaggio sportivo più grande e affascinante d’Italia, affacciato direttamente sul mare”, proprio come era stato descritto nel sito internet visitgenoa.it presentando l’evento.

La Festa dello Sport propone 100 discipline sportive da provare, dal calcio alle bocce, dalla vela ai giochi della mente, dal kung fu al tennis tavolo. E’ davvero un evento eccezionale, un’opportunità unica per vivere in una stessa area tante diverse esperienze, con l’incentivo di ottenere premi provando il maggior numero di attività, ognuna certificata con un timbro sul Passaporto dello Sport.

Anche quest’anno Assonautica provinciale di Savona è stata invitata presso lo stand di Assonautica Genova ed ha partecipato al “laboratorio di nodi marinari” nella giornata di domenica 21 maggio con una rappresentanza del Gruppo Arti Marinare si sono avvicendati per provare tantissimi bambini ed anche molti adulti hanno dimostrato interesse. Oltre ad ottenere il timbro sul “passaporto dello sport” i piccoli ricevevano in omaggio quadretti con i nodi marinari che erano stati preparati in precedenza. Quando si sono esauriti i quadretti i soci del Gruppo Arti Marinare hanno dato vita ad un laboratorio estemporaneo creando con le cime colorate collanine e braccialetti, apprezzatissimi dai bambini.

“La Festa dello Sport è stata anche un’occasione per conoscere altre realtà legate al mare e per passare una giornata con gli amici di Assonautica Genova. L’impegno è stato tanto ma tanta è stata anche la soddisfazione di essere parte di un evento di grande importanza per l’avvicinamento dei bambini allo sport in generale ed in particolare alla Nautica. Assonautica ringrazia i soci che vi hanno partecipato”.