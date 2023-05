Associazione Regionale Allevatori Liguria, Vaccarezza: “Dipendenti licenziati nel 2017, ancora oggi attendono 21 mensilità”

Liguria. “Licenziati a causa di una grave crisi finanziaria tra la fine del 2016 e il 2017, ancora oggi sono in attesa delle spettanze economiche di fine rapporto, in totale 21 mensilità per ciascuno”. Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, attraversa un’interpellanza, pone l’attenzione sulla situazione degli ex-dipendenti Associazione Regionale Allevatori Liguria.

“Dopo la parte spettante alla Regione, la procedura di liquidazione è attualmente gestita dal Tribunale di Genova. Regione Liguria, rispettando i confini delle competenze legislative e della ovvia separazione di procedure fra enti, si è impegnata a tenere monitorata la situazione affinché il riconoscimento degli stipendi avvenga in tempi non troppo lunghi”, spiega a margine della discussione in consiglio regionale.

“Da parte mia, e unitamente alla Collega Daniela Menini che ha sottoscritto il documento da me predisposto, ho chiesto alla Giunta di incontrare comunque gli ex lavoratori, alla luce degli investimenti fatti da parte di Regione Liguria negli anni addietro, ma anche e soprattutto per rispetto del loro impegno anche e soprattutto nei momenti difficili. Dietro a una situazione ci sono famiglie, vite, futuro, che meritano dignità e rispetto”, conclude Vaccarezza.