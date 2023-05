Asl2, incrementati i servizi diagnostici per le donne in gravidanza: bi-test anche a Savona

Savona. Nell’ambito del potenziamento dell’attività specialistico ambulatoriale, ASL2 incrementa alcuni servizi per le donne in gravidanza e che hanno necessità di effettuare prestazioni di diagnostica strumentale secondo le previste tempistiche di gestazione del percorso nascita.

Nello specifico sono potenziate le sedute ecografiche di screening malformativo (anche dette morfologiche) da effettuarsi alla 20esima settimana e sono riattivati anche nell’ospedale di Savona, gli screening di tipo Bi-test per le anomalie cromosomiche, ad oggi già effettuati al Santa Corona di Pietra Ligure, da farsi entro la 13esima settimana.

Viene inoltre aperto un nuovo ambulatorio per le patologie in gravidanza sempre legato all’indagine diagnostica ecografica, che garantirà alla donna tutti i controlli previsti di follow-up e soprattutto consentirà di attivare immediatamente il reparto in caso di necessità urgenti.

“L’attivazione di questi servizi e l’incremento di altri già presenti, che si uniscono all’attività fino ad ora garantita dal reparto – riferisce il dott. Eugenio Oreste Volpi, direttore della Struttura di Ginecologia e Ostetricia PO Levante e Direttore del Dipartimento Materno Infantile – sono stati possibili grazie all’arrivo da inizio anno di due nuovi ginecologi, che hanno permesso il passaggio da 3 a 4 turni di sedute ecografiche. Questo gruppo di operatori specializzati rappresenta una garanzia importate per le nostre pazienti e qualifica ancora di più questa Struttura nella gestione della prevenzione delle patologie e nel controllo in gravidanza.”

Nel prossimo autunno aprirà inoltre un ambulatorio per la statica pelvica (incontinenza urinaria) che andrà a coordinarsi con il nuovo ambulatorio di Biofeedback anale per la rieducazione del pavimento pelvico ano-rettale recentemente attivato dalla Struttura di riabilitazione.

L’apertura di questi servizi e l’incremento delle sedute ecografiche rappresenta un ulteriore miglioramento nella gestione dei previsti screening e indagini in gravidanza anche a garanzia della tempistica delle diagnostiche, prenotabili direttamente al numero aziendale 019 840 5660.