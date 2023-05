Arriva l’estate e tornano le disco: “Le Vele” e “La Suerte” inaugurano. McDonald’s Albenga aprirà h24 nei weekend

Alassio-Laigueglia. La bella stagione è ormai alle porte, anche se, a giudicare dalle temperature, sembra essere già pienamente iniziata. Di certo il clima ideale per la riapertura delle discoteche che, in Riviera, arriva puntuale proprio in questo weekend.

Sia “Le Vele” di Alassio che “La Suerte” di Laigueglia saranno protagoniste con i rispettivi opening party mentre da Albenga arriva una ghiotta novità per il post serata con l’annuncio di McDonald’s che, proprio a partire da domani (sabato 27 maggio), resterà aperto h24 tutti i sabati e domeniche dell’estate.

Andando in ordine geografico, da Ponente verso Levante, ed anche in ordine cronologico, partiamo da “Le Vele” che aprirà i battenti già questa sera (26 maggio).

Saranno 3 i dj che si alterneranno in consolle, a partire dalle 23: DJ Herca, Davide Penna e Giorgio V (resident). L’ingresso è previsto solo su prenotazione, ma con un “un regalo”: una lista riduzione per i soli residenti delle province di Savona e di Imperia (pagheranno venerdì 20€ e il sabato 25€).

“Inoltre, – ha spiegato il titolare Niccolò Fiori, – tutti i lavoratori del settore accoglienza della provincia di Savona e Imperia avranno uno sconto del 50% sul prezzo d’ingresso intero, con consumazione premium compresa, dopo le ore 03:00. Tutti i titolari delle attività inerenti all’accoglienza che vogliono aderire a questa nostra iniziativa sono pregati di inoltrarci via e-mail a info@levelealassio.it il nome della loro attività e il nome e cognome di tutti i loro dipendenti”.

Domani sera (27 maggio), invece, sempre a partire dalle 23, in consolle sono attesi 2 dj: Stefano Pain e Giorgio V (resident). In entrambe le occasioni (oggi e domani), sarà garantito anche un servizio navetta gratuito con partenza dalla stazione ferroviaria di Alassio.

Sulla stagione: “Parola d’ordine di questa estate 2023,- ha proseguito Fiori, – sarà la qualità per portare in alto non solo il nome del Club ma anche dell’amata città di Alassio favorendo appunto un turismo di qualità. Proprio in quest’ottica, i clienti troveranno un club modernizzato che, ispirandosi ai migliori locali del mondo, ma mantenendo sempre forte la sua personalità, mirerà ancor più alla qualità piuttosto che alla quantità”.

Spostandosi da Alassio a Laigueglia, ecco “La Suerte” la cui serata inaugurale è prevista domani sera (27 maggio): alle 20 è in programma la “music live” con Di Gioia, mentre l’apertura vera e propria della discoteca avverrà dalle 23. In consolle i dj resident: J Nice e Federico Orlando, con animazione a cura di La Suerte, Night Project. Previsto servizio di navetta gratuito con fermate ad Alassio (Caffè Roma, Ubrecche) e Andora (Stazione Bus dal Porto).

“La stagione 2022 è stata fantastica e siamo fiduciosi anche per questa estate, – ha affermato il patron Angelo Pisella. – Siamo al lavoro da mesi per migliorarci e offrire il miglior prodotto possibile ai nostri clienti. Garantiremo, come tradizione per ‘La Suerte’ intrattenimento 7 giorni su 7 ed ognuno dedicato ad un genere musicale diverso: potremmo definirli ‘7 giorni per 7 gusti’”.

Ma “La Suerte” si trasferirà anche in ben due occasioni, ad Andora. Come? portando musica, animazione e divertimento sulla spiaggia andorese per l’evento “Andora on the Beach”, in programma il 24 luglio ed il 21 agosto.