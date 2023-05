Arenzano, contro l’Albenga una sconfitta a testa alta. Corradi: “Complimenti a loro, da parte nostra una grande gara”

Arenzano. Domenica pomeriggio, presso l’impianto sportivo “Nazario Gambino”, Arenzano e Albenga si sono sfidate in occasione della trentaduesima giornata del campionato di Eccellenza. A prevalere, potendo così festeggiare un traguardo che mancava da 33 anni, sono stati i bianconeri guidati da Pietro Buttu, compagine riuscita dunque a conquistare la promozione in Serie D. I padroni di casa, tuttavia, hanno saputo vendere cara la pelle: gli ospiti sono infatti riusciti a trovare il gol vittoria soltanto in ‘zona Cesarini’.

A commentare la presentazione dei suoi è stato Alberto Corradi, allenatore dell’Arenzano il quale ha esordito complimentandosi con gli avversari: “Complimenti all’Albenga che ha vinto il campionato meritatamente. Dal canto nostro, quest’oggi non abbiamo regalato niente perchè penso che il calcio vada onorato proprio come abbiamo fatto. Il mio amico Buttu ha dimostrato di essere il miglior allenatore della categoria, merita questa promozione”.

In seguito l’intervistato ha proseguito dichiarando: “Finalmente abbiamo messo da parte la fase di alti e bassi che ha contraddistinto la parte di stagione successiva alla conquista della salvezza. Nel primo tempo avremmo potuto sfruttare meglio le occasioni create, poi nei secondi 45’ siamo stati bravi in dieci a sfruttare le nostre qualità migliori quali temperamento e qualità. L’Albenga alla fine ha sfruttato i suoi numeri, complimenti a loro”.

Infine Corradi ha concluso il suo intervento prima elogiando svariati suoi giocatori, poi guardando agli ultimi due impegni stagionali: “Damonte e Pellicciari è tutto l’anno che stanno facendo bene, sono giocatori forti. Anche Biancato, Rossi e Lupi hanno disputato una buona gara. Sono stati tutti davvero bravi. La classifica adesso non è bella, ma i ragazzi hanno raggiunto un obiettivo che, all’inizio dell’anno, era tutt’altro che scontato. Ora penseremo al match con il Baiardo, poi a quello contro il Canaletto. In seguito ci riposeremo un po’.”