Aree esondabili, M5S: “Pura follia costruire in zone a rischio idraulico limitato, Toti ritiri il nuovo provvedimento”

Liguria. “Alla luce del dramma che si sta consumando in Emilia-Romagna, quanto approvato la settimana scorsa da Regione Liguria prende una piega ancora più allarmante: con l’approvazione del Nuovo regolamento regionale, l’Ente vuole dare il via libera a costruire in zone ‘a rischio idraulico limitato’, producendo apposito documento in un’epoca in cui il rischio idraulico può cambiare nel giro di 1 mese e un piccolo torrentello può trasformarsi in una fiumana inarrestabile con l’arrivo di un ennesimo ciclone tipico di questi tempi. Il tutto in barba a quello che dice non un comitato di ambientalisti, ma la Corte costituzionale sull’edificabilità in aree a rischio geologico o idrogeologico. Si tratta della sentenza n° 245 del 2018 con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità di una legge regionale nella parte in cui consente gli interventi di recupero nelle aree assoggettate dai piani di bacino a vincoli diversi dall’inedificabilità assoluta o qualificate a rischio geologico o idrogeologico diverso da quello elevato, a prescindere dalla conformità di detti interventi con i piani di bacino stessi”.

Lo dichiara il portavoce del M5S alla Camera dei deputati Roberto Traversi con il capogruppo regionale Fabio Tosi e il consigliere Paolo Ugolini.

“Quanto approvato nei giorni scorsi dalla Regione Liguria sarà quasi certamente dichiarato incostituzionale – continua Traversi –: il divieto di costruzione a una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali, imposto da una legge del 1904, ha infatti carattere assoluto e inderogabile. L’articolo 96 della citata legge dispone, è bene ricordarlo, il divieto assoluto di edificare molte tipologie di opere sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese. La norma ha lo scopo di tutelare la ragione pubblicistica dello sfruttamento delle acque demaniali; e di mantenere libero il deflusso delle acque scorrenti di fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici”.

“Il dramma che sta vivendo l’Emilia-Romagna solleva, qui in Liguria, quesiti puntuali sulla gestione del territorio: a fine marzo, ad esempio, chiedemmo all’assessore competente Scajola (con un’interrogazione a risposta scritta) se fosse opportuno avallare, nell’ambito del progetto Restart Begato, una ricostruzione a soli 10 metri da un rio (il Tageli), quando in realtà si dovrebbe rispettare la distanza di 20 metri. Per poter eseguire i lavori, quel rio (completamente tombinato) è stato “declassato” a scarichi di acque bianche. Ora, non ce ne voglia l’assessore, ma siamo proprio sicuri che l’iter scelto sia sicuro? Facile declassare sulla carta: la natura non la si può imbrigliare secondo convenienza”.

“Il Nuovo regolamento regionale è pura follia – dichiara anche Ugolini -: ricordiamo che in Romagna sono tracimati decine di corsi d’acqua, devastando interi territori e peraltro aree simili a quelle che Toti vorrebbe ‘liberare’. Non l’hanno ancora capito che è inaccettabile, oggi, alla luce dell’imprevedibilità dei fenomeni meteo, parlare di aree inondabili ‘a minor pericolosità’?”, conclude Ugolini.

Non tarda ad arrivare la replica di lista Toti Liguria: “Ieri le errate considerazioni del consigliere Regionale Tosi, oggi il no-pair lo cala anche il portavoce del M5S alla Camera dei deputati Roberto Traversi appoggiato dal Consigliere Ugolini. Un’altra combinazione che non lega con alcuna argomentazione e quindi… vittoria alla carta più alta: forse per puntare a questo risultato minimo, si è provato a rilanciare. Ma nel poker conta la fortuna, certo, ma alla fine valgono le carte che si hanno in mano ed è inutile bluffare quando siano perdenti mentre l’avversario contrappone una scala reale. Sì, perché accusare di incostituzionalità quanto deciso dalla Regione contrapponendovi l’inderogabilità della legge del 1904 che impone vincoli di distanza alla costruzione presso gli argini dei corsi d’acqua, è semplicemente provare a far credere di avere degli assi quando questi sono già fuori dal tavolo. Un po’ per quanto abbiamo già detto ieri, visto che proprio questa Giunta ha ampliato la metratura minima, un po’ perché in Consiglio si vogliono introdurre nuovi limiti per le costruzioni e tutti ancor più restrittivi rispetto agli attuali del territorio e delle altre Regioni. Sono previste regolamentazioni chiare, con individuazione di aree tramite accurati studi che pongono ulteriore attenzione rispetto a quanto già previsto nei primi anni 2000. E se questo non bastasse, ricordiamo che la Giunta non agisce in autonomia, ma su disposizioni previste dal Piano di gestione del rischio alluvioni, redatto e approvato dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appenino settentrionale, ente nazionale che dipende dal ministero dell’Ambiente. Se loro hanno ritenuto corretto quanto proposto, perché invece il M5S prova a segnare il punto senza nemmeno avere carte in mano?”.