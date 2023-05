Arcieri 5 Stelle, prima esperienza in azzurro per Lucia Elena

Stella. Lucia Elena, atleta della società Arcieri 5 Stelle, è da poco rientrata dalla sua prima trasferta in maglia azzurra. A Čatež ob Savi, in Slovenia, ha partecipato alla coppa giovanile European Youth Cup.

Lucia ha chiuso la sua gara con un punteggio di 624 punti, tra i migliori della sua squadra. “Complimenti e che possa essere l’inizio di una lunga carriera” sono le parole dei dirigenti della sua società.

Inoltre, sabato 6 maggio, presso il campo outdoor Arcieri Voghera, si è tenuto il Trofeo Città di Voghera 70/60 mt Round e 50 mt Round. Riservata alle classi giovanili.

Ottimi risultati per gli Arcieri Cinque Stelle che hanno conquistato tre medaglie d’oro in altrettante categorie (nella foto). Beatrice Tarantini ha primeggiato nella classe AO Allieve femminile con 600 punti; Viola Rizzo si è imposta nella classe AO Ragazzi femminile con 596 punti; Morgana Reolfi si è aggiudicata il successo nell’AO Giovanissimi femminile con 594 punti. Si è trattato della prima gara all’aperto per varie categorie.

Molto soddisfatto il presidente del sodalizio savonese Piero Merlone che si congratula con i tecnici Sabrina e Aldo Zuffi e con le atlete.