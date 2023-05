Anniversario della partenza dei Mille, Sanna: “Tappa fondamentale dell’unità nazionale e orgoglio per la Liguria”

Liguria. Il vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna è intervenuto questa mattina, in rappresentanza del consiglio regionale, alle celebrazioni che si sono tenute allo scoglio di Genova Quarto per il 163° anniversario della partenza dei Mille.

“Ricordiamo un avvenimento cruciale, una tappa fondamentale per la formazione della nostra unità nazionale – ha detto Sanna al termine – ma la cosa che colpisce di più oggi è vedere la traccia che ha lasciato nella memoria dei genovesi e dei liguri, la cura e l’affetto con cui viene rievocata non solo dalle istituzioni ma da una variegata rappresentanza del mondo delle associazioni che hanno animato le celebrazioni e le iniziative collaterali. Celebriamo ancora, dopo tanti anni, la scelta di vita e l’impegno di uomini coraggiosi, molti dei quali venivano dalla nostra terra”.

“Per questo la partenza dei Mille è storia, è cultura, è tassello indelebile della nostra memoria collettiva, punto di origine di una storia nuova per l’Italia ma anche un motivo di orgoglio particolare per Genova e la Liguria. Sono contento – ha concluso – della presenza di tanti ragazzi delle scuole: è il modo migliore perché la storia cominciata qui 163 anni continui a essere ricordata come merita”.