Andora, soddisfazione per Gabbiano Volley: Alessia Xhemali e Malco Germina convocati nella selezione territoriale

Andora. Soddisfazione in casa Gabbiano Volley Andora per la convocazione nella selezione territoriale del ponente Under 16 di due sue atlete: Alessia Xhemali e Malco Germina.

Entrambi parteciperanno al Trofeo dei Territori “Aequilibrium Cup” 2023 che si terrà questa domenica (28 maggio) al Palasport di La Spezia.

“Una doppia chiamata che dimostra ancora una volta il grande lavoro fatto nel settore giovanile biancoblù e che mette un importante punto da cui provare a migliorarsi”, commentano dal club.